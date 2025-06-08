Kolombiya'da Büyük Deprem! 6.3'le Sallandılar

Güney Amerika ülkesi Kolombiya 6.3 büyüklüğündeki depremle sallandı. Şiddetli deprem çevre kentlerde de hissedildi.

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Kolombiya'da Büyük Deprem! 6.3'le Sallandılar
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Cundinamarka yönetim bölgesine bağlı Paratebueno kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta başkent Bogota olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi. Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı, sarsıntının yerel saatte 08.08'de yaşandığı bildirildi.

Kolombiya basınına göre depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA

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