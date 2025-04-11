Dün Helikopter, Bugün Uçak... ABD'de Bir Facia Daha: Hepsi Hayatını Kaybetti

ABD'de önceki gün yaşanan helikopter faciasının ardından bugün de uçak kazası yaşandı. ABD'nin Florida eyaletine bağlı Boca Raton şehrinde 3 kişiyi taşıyan çift motorlu Cessna 310 uçağı, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra havaalanı yakınlarında düştü. Uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Son haftalarda üst üste yaşanan ölümlü uçak kazalarına bir yenisi eklendi. Florida eyaletine bağlı Boca Raton şehrinde 3 kişiyi taşıyan çift motorlu Cessna 310 uçağı, yerel saatle 10.30 sıralarında havaalanı yakınlarında düştü. Polis kazanın ardından, "Bu sabah erken saatlerde toplumumuzda bir uçak kazasının meydana geldiğini üzülerek doğruluyoruz" açıklamasını yaptı.

20 DAKİKA HAVADA ASILI KALDI

Boca Raton Belediye Başkanı Scott Singer ise yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz, bu trajik olaydan etkilenen herkesle birlikte. Devam eden soruşturmalar sırasında, ilgili ailelere karşı sabır ve saygı gösterilmesini rica ediyoruz" dedi.

Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre, Cessna 310R, düşmeden önce yaklaşık 20 dakika havada kaldı. Yetkililer, Boca Raton Havaalanı'ndan kalkış yapan uçağın Tallahassee Uluslararası Havaalanı'na doğru gittiğini bildirdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Boca İtfaiye Kurtarma ekibinden yardımcısı Michael LaSalle kazaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "Uçağın muhtemelen bazı mekanik sorunları vardı ve Military Trail üzerinde düştü. Ayrıca yerde bir araba da vardı" dedi. LaSalle, araçta bulunan bir kişinin hayati tehlikesi olmayan yaralar aldığını söyledi.

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Kaynak: İHA

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