Hamas'tan İngiltere'ye Resmi İtiraz

Hamas, İngiltere tarafından yasaklı terör örgütü listesinde tutulmasına karşı resmi itirazda bulunduğunu duyurdu. Hamas yazılı bir açıklama yayımlayarak, Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı Musa Ebu Merzuk'un konuyla ilgilenmesi için bir İngiliz hukuk ekibini görevlendirdiğini bildirdi.

Hukuk ekibinin, 9 Nisan'da İngiltere İçişleri Bakanlığın itirazda bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, 2021'de alınan bu kararın, Filistin halkına karşı suç işlemeye devam eden İsrail taraftarlığını yansıttığı ifade edildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 19 Kasım 2021'de sunulan düzenlemenin parlamentoda onaylanmasının ardından Hamas'ın 26 Kasım 2021'den itibaren yasaklı terör örgütü listesine alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA