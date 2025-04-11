Gazze’de Acı Tablo: Ölü Sayısı 50 Bin 912’ye Yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 23 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 106 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Ayrıca önceki saldırılarda hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı da açıklamada yer aldı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise bin 542 kişinin hayatını kaybettiği 3 bin 940 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 50 bin 912'ye, yaralı sayısı 115 bin 981'e yükseldi.

Kaynak: İHA