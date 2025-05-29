DEM Parti, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Edecek

DEM Parti, 23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etme kararı aldı.

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DEM Parti, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik 'silah bırakma' ve 'kendini feshetme' çağrısının ardından örgüt kongresini topladı. Örgütün silah bırakma ve fesih kararını açıklamasıyla 'terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir döneme girildi.

PKK'nın kararı sonrası DEM Parti İmralı heyeti geçtiğimiz günlerde İmralı'ya gitmiş, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, üçüncü kez siyasi parti turuna başladı.

İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDECEKLER

Gelecek, DEVA, CHP, Saadet, MHP ve AKP'yi ziyaret eden DEM Parti'den dikkat çeken bir karar geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etme kararı aldı.

Ziyaretin bayramdan sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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