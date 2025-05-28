DEM Parti- AKP Görüşmesi Başladı

DEM Parti heyetinde Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli bulunuyor. AK Parti heyetinde ise Abdullah Güler, Efkan Ala, Özlem Zengin ve Ömer Çelik yer alıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi