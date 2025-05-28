DEM Parti- AKP Görüşmesi Başladı
DEM Parti'nin PKK'nın fesih kararı ardından siyasi partilere yönelik ziyaretleri devam ediyor. Dün MHP heyetini ziyaret eden DEM Parti heyeti, bugün AKP'yi heyetini ziyaret ediyor.
DEM Parti heyetinde Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli bulunuyor. AK Parti heyetinde ise Abdullah Güler, Efkan Ala, Özlem Zengin ve Ömer Çelik yer alıyor.
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Kaynak: Haber Merkezi
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