Azerbaycan'da Üçlü Zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışının ardından Laçın Resort Otel'e geldi.

Burada Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Aliyev ile de üçlü görüşme gerçekleştirdi. Üç liderin bir arada bulunduğu kritik zirvede konuşan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Üç kardeş ülkeyiz. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor. 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuluyoruz. 3 gün evvel Şerif'i İstanbul'da misafir ettik. Ülkelerimiz Avrasya'nın kesişim noktasında son derece stratejik bir bölgede konumlanıyor. Güvenlik tehditlerinden ekonomik darboğaza, enerji ve gıda krizlerine pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil zaruret olarak görüyoruz. Üçlü iş birliğimizi daha da ilerletmek için bugün değerli kardeşlerimle önemli konularda fikir telakkisinde bulunuyoruz.

Gergin dönemde ilk günden Pakistan'la dayanışmamızı açık şekilde beyan ettik. Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır.

Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız.

Kutuplaşmanın derinleştiği bugünlerde uluslararası sistemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine şahit oluyoruz. İsrail'in Gazze'de mezalimi karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor. Gazze'de katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgenin huzurunu bozmaya çalışan girişimlere karşı duracağız Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur. Buradan tüm dünyaya, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz ve acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulunuyoruz."

LİDERLERDEN DAYANIŞMA MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise konuşmasında Pakistan-Hindistan çatışmasıyla ilgili, "Gergin dönemde ilk günden Pakistan'la dayanışmamızı açık şekilde beyan ettik" dedi. Aliyev, "Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliği sayesinde sadece bölgemizin değil geniş bir coğrafyanın enerji haritası değişti" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise konuşmasında, "Yaşasın Pakistan-Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi