Bakan Hakan Fidan Ukrayna'da Zelenskiy ile Görüşecek

Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yılı geride kalırken, barış umutları ilk kez somut bir adımla İstanbul'dan yükseldi. 16 Mayıs 2025 tarihinde Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen üçlü barış görüşmeleri, Türkiye'nin diplomatik liderliğinde yeni bir sürecin kapılarını araladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen müzakerelerde, hem Türkiye-ABD-Ukrayna hem de Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Barış masasında İstanbul'un yeniden diplomasi merkezi haline gelmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, aktif diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Hafta içinde Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştiren Fidan, burada Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kritik temaslarda bulunmuştu. Gözler şimdi Ukrayna'ya çevrildi.

Bakan Fidan, yarın Kiev'e giderek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilecek. Ziyaret kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ve Savunma Bakanı Rustem Umerov ile de ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi bekleniyor. Görüşmelerde, savaşta gelinen son aşama, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ve Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri ele alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi