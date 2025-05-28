Bakan Hakan Fidan Ukrayna'da Zelenskiy ile Görüşecek

Üçüncü yılına giren Rusya-Ukrayna savaşında barış umutları İstanbul'da yeniden yeşerdi. Dolmabahçe'deki tarihi görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya giderek kritik temaslarda bulunacak.

Bakan Hakan Fidan Ukrayna'da Zelenskiy ile Görüşecek

Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yılı geride kalırken, barış umutları ilk kez somut bir adımla İstanbul'dan yükseldi. 16 Mayıs 2025 tarihinde Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen üçlü barış görüşmeleri, Türkiye'nin diplomatik liderliğinde yeni bir sürecin kapılarını araladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen müzakerelerde, hem Türkiye-ABD-Ukrayna hem de Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Bakan Hakan Fidan Ukrayna'da Zelenskiy ile Görüşecek - Resim : 1

Barış masasında İstanbul'un yeniden diplomasi merkezi haline gelmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, aktif diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Hafta içinde Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştiren Fidan, burada Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kritik temaslarda bulunmuştu. Gözler şimdi Ukrayna'ya çevrildi.

Bakan Fidan, yarın Kiev'e giderek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilecek. Ziyaret kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ve Savunma Bakanı Rustem Umerov ile de ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi bekleniyor. Görüşmelerde, savaşta gelinen son aşama, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ve Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri ele alınacak.

Bakan Fidan ile Bakan Lavrov'dan Kritik Zirve! O İsimleri Suçladı, 'Savaşın Bitmesini İstemiyorlar'Bakan Fidan ile Bakan Lavrov'dan Kritik Zirve! O İsimleri Suçladı, 'Savaşın Bitmesini İstemiyorlar'Siyaset

Hakan Fidan'dan Putin ile Kritik TemasHakan Fidan'dan Putin ile Kritik TemasGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hakan Fidan Ukrayna
Macron Çifti Arasındaki Tansiyon Düştü! Tokadın Ardından Kol Kola Macron Çifti Arasındaki Tansiyon Düştü! Tokadın Ardından Kol Kola
Sıcak Yaz Aylarında Mutlaka Yapın! Sütün İçine Bir Tane Eklemek Yetiyor, Günlerce Ekşimeden Duruyor Sıcak Yaz Aylarında Mutlaka Yapın! Sütün İçine Bir Tane Eklemek Yetiyor, Günlerce Ekşimeden Duruyor
Almanya’da Göç ve Vatandaşlıkta Yeni Dönem: Süreler Uzatılıyor, Aile Birleşimi Askıya Alınıyor Almanya’da Göç ve Vatandaşlıkta Yeni Dönem
28 Mayıs 2025 Burç Yorumları: 12 Burcun Tüm Gününü Etkileyecek 28 Mayıs 2025 Burç Yorumları: 12 Burcun Tüm Gününü Etkileyecek
ÇOK OKUNANLAR
2025’in En Güçlü Pasaportu Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Bir Ülke Var... Türkiye'nin de Sıralaması Değişti 2025’in En Güçlü Pasaportu Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Ülke
Mehmet Şimşek'ten Tüm Tapu Sahiplerini Yakacak Karar: 81 İlde Başladı! Rekor Para Cezası Yolda Mehmet Şimşek'ten Tüm Tapu Sahiplerini Yakacak Karar: 81 İlde Başladı! Rekor Para Cezası Yolda
Ne Boğaziçi Üniversitesi Ne Galatasaray Üniversitesi Ne de Koç Üniversitesi! Türkiye'nin En İyi Hukuk Fakültesi Açıklandı Türkiye'nin En İyi Hukuk Fakültesi Açıklandı
İşinden İstifa Etti, Köşeyi Döndü: Şimdi 1 Saatte Tam 390 Bin TL Kazanıyor İşinden İstifa Etti, Köşeyi Döndü: Şimdi 1 Saatte Tam 390 Bin TL Kazanıyor
SSK BağKur ve Tüm Emekliler İçin Kritik Süre Uyarısı! Maaşınız Silinebilir SSK BağKur ve Tüm Emekliler İçin Kritik Süre Uyarısı! Maaşınız Silinebilir