Bakan Fidan ile Bakan Lavrov'dan Kritik Zirve! O İsimleri Suçladı, 'Savaşın Bitmesini İstemiyorlar'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptıkları ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerde ev sahipliğine devam edecekleri mesajını verdi. Bakan Lavrov ise Avrupa liderlerini savaşı bitirmek istememekle suçlayarak "Savaşın bitmesini istemiyorlar çünkü eğer savaş biterse, onların da siyasi kariyerleri bitecek. Artık müzakereleri baltalamaya çalışmayı bırakmalılar" dedi.

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Bakan Fidan ile Bakan Lavrov'dan Kritik Zirve! O İsimleri Suçladı, 'Savaşın Bitmesini İstemiyorlar'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Rusya'da bir araya geldi. Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin müzakerelerdeki arabulucu rolünün ele alındığı kritik zirve sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, olumlu geçen görüşmede ev sahipliği rollerini bir kez daha vurguladıklarını belirterek, arabuluculuğa devam edeceklerini söyledi. bakan Lavrov ise savaş müzakerelerinin bir sonuca ulaşmamasının sorumlusunun Avrupa liderleri olduğunu savundu. Bakan Lavrov, Rusya'nın yalnızca Ukrayna'nın saldırılarına karşılık verdiğini söyledi.

FİDAN: EV SAHİPLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Fidan, konuşmasının başında Lavrov ile görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, "İkili ilişkiler ve bölgesel konuları detaylı şekilde ele aldık. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı önemli bir yer tuttu. Biz görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğimizi ilettik. Dün Putin'le yaptığımız görüşmede Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerin netice kazanmasını umduğumuzu ilettik. Bu konuda her türlü katkıya hazırız. Esir takasının ilk aşamasının gerçekleşmesinden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

'PUTİN AKKUYU KONUSUNDA ÇOK HASSAS'

Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili bir süredir devam eden sorunları da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmelerde anlattıklarını ifade ederek, "Sayın Putin ile olan görüşmelerde Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasındaki bazı aksiliklerle ilgili konuştuk. Putin bu konuda çok hassasiyet gösterdi" dedi.

'AVRUPA MÜZAKERELERİ BALTALIYOR'

Bakan Lavrov ise konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarını savundu. Lavrov, "Biz sadece onlara karşılık verdik, askeri tesisleri vurduk" dedi. Savaşla ilgili ise Rus bakan, Ukrayna ve Avrupa liderlerine suçlamalar yönelterek "Savaşın bitmesini istemiyorlar çünkü eğer savaş biterse onların da siyasi kariyerleri bitecek. Çünkü egoistler, kendi halklarının kendi halklarının ulusal menfaatlerinden kendi menfaatlerinin daha önemli olduğunu düşünüyorlar. Artık müzakereleri baltalamaya çalışmayı bırakmalılar" diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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