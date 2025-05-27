Bahçeli Geri Dönüyor: Grup Toplantısı İçin Tarih Verdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü DEM Parti ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Bayramdan sonra grup toplantısındayız" dedi.
Geçtiğimiz 6 Şubat'ta bir kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) mesaisine bayramdan sonra başlayacağını açıkladı.
Bugün Meclis'teki DEM Parti-MHP görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayramdan sonra Meclis'teyiz" dedi.
MHP son grup toplantısını 28 Ocak 2025'te gerçekleştirmişti.
Kaynak: İHA
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