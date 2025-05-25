Trump 'Ateşkes Müzakereleri Başlayacak' Dedi, Rusya Saldırıları Yoğunlaştırdı

Ukrayna'nın başkenti Kiev, 48 saat içinde ülkeye yapılan ikinci büyük ölçekli bir saldırıya maruz kaldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın, dün yerel saatle 20.40'tan bu yana çeşitli tiplerde 367 füze, insansız hava aracı (İHA) ve drone kullanarak saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, 45 seyir füzesi düşürdüğünü ve 266 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini, Ukrayna'daki çoğu bölgenin etkilendiğini ve 22 yerde isabet kaydedildiğini bildirdi.

EN AZ 12 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırılar, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Rusya'nın 14 balistik füze ve 250 İHA ve insansız hava aracıyla saldırdığını ve altı bölgeyi etkilediğini söylediği önceki geceye göre yoğunlaştı. Ukraynalı bölge yetkilileri ve acil servisler, Rus insansız hava aracı ve füze saldırılarında 3'ü çocuk, en az 12 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi DSNS, Zhytomyr bölgesinde öldürülen 12 kişiden 3'ünün 8, 12 ve 17 yaşlarında çocuklar olduğunu söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klimenko'ya göre, 13 bölge saldırıya uğrarken, 70'den fazla kişi yaralandı, 80 konut hasar gördü ve 27 yangın kaydedildi. Klimenko, bunu "sivilleri hedef alan birleşik, acımasız bir saldırı" olarak nitelendirdi.

ZELENSKİY'DEN YAPTIRIM ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin, bu saldırıların ardından 30'dan fazla şehir ve köyde çalıştığını söyledi. Zelenskiy, “Rusya bu savaşı uzatıyor ve her gün öldürmeye devam ediyor. Bu görmezden gelinemez. Rus liderliği üzerinde gerçekten güçlü bir baskı olmadan bu zalimlik durdurulamaz" dedi. Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların yapılması için çağrıda bulundu.

TRUMP 'HAZIRLAR' DEMİŞTİ

Bu hafta başında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin önerdiği Ukrayna ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere iki saatlik bir telefon görüşmesi yaptı. Trump, görüşmenin “çok iyi” geçtiğine inandığını söyledi ve Rusya ile Ukrayna'nın ateşkes ve “savaşın sona ermesi” için müzakerelere “derhal başlayacağını” sözlerine ekledi.

Ancak Putin, Rusya'nın Ukrayna ile “gelecekteki olası bir barış” üzerine bir “memorandum” oluşturmak için çalışacağını söylemekle yetindi ve 30 günlük bir ateşkesi kabul etmedi.

Öte yandan Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'da geniş çaplı bir işgal başlatmıştı. O günden bu yana Moskova, şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ediyor. Buna 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Ukrayna'nın güney yarımadası Kırım da dahil.

Kaynak: ANKA