Ünlü Sanatçı Sevcan Orhan Sahnede Fenalaştı: O Anlar Akıllara Volkan Konak'ı Getirdi

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Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, konser vermek üzere gittiği Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde sahne sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sahne performansı sırasında bir anda dengesini kaybeden ve yere yığılan Orhan’a ilk müdahaleyi orkestra arkadaşları yaptı.

Habertürk'ün haberine göre, durumun ciddiyet kazanması üzerine hemen olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, 41 yaşındaki sanatçıyı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ambulansla götürdü. O anlarda sahnede bulunan görevliler, Sevcan Orhan’ın görüntülerinin alınmasını önlemek amacıyla çevresini siyah bir örtüyle kapattı.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Sevcan Orhan'ın sahnede rahatsızlanması akıllara usta sanatçı Volkan Konak'ı getirdi. Kuzey’in Oğlu Volkan Konak, mart ayında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele’de verdiği konser sırasında aniden rahatsızlandı. İlk müdahaleyi konser alanında bulunan izleyiciler yaptı.

Ardından çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 58 yaşındaki sanatçı, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Konak’ın vefatı, müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: Habertürk