Kırıkkale'de Dehşet! Arkadaşları Sopayla Döverek Öldürüp ‘Kanepeden Düştü’ Dedi

Kırıkkale'de kan donduran bir cinayet aydınlatıldı. Bir evde çıkan kavgada sopa darbeleriyle ağır yaralanan Ali Osman Topuz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak, Topuz'la birlikte alkol alan ve cinayeti "kanepeden düştü" yalanıyla örtbas etmeye çalışan 3 arkadaşı gözaltına alındı.

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Kırıkkale'de Dehşet! Arkadaşları Sopayla Döverek Öldürüp ‘Kanepeden Düştü’ Dedi
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Kırıkkale'nin Gürler Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan dehşet olayda, 42 yaşındaki Ali Osman Topuz, başına ve vücuduna aldığı sopa darbeleriyle öldürüldü. Cinayet sonrası 112'yi arayan şüpheliler, sağlık ekiplerine "kanepeden düştü" diyerek yalan ihbarda bulundu. Ancak gerçek, saatler sonra otopsi öncesi yapılan ilk incelemeyle ortaya çıktı.

Olay, dün gece geç saatlerde Gürler Mahallesi Hüseyin Kahya Pasajı'nın üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Osman Topuz ile C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) evde birlikte alkol alırken henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Ali Osman Topuz, başına ve vücuduna aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralandı.

Kırıkkale'de Dehşet! Arkadaşları Sopayla Döverek Öldürüp ‘Kanepeden Düştü’ Dedi - Resim : 1

10 SAAT SONRA ARADILAR!

Yaklaşık 10 saat sonra şüpheliler, ölen arkadaşlarının telefonundan 112'yi arayarak düşme sonucu yaralandığını iddia etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ali Osman Topuz'un başına ve vücuduna aldığı sopa darbeleri nedeniyle yaklaşık 10 saat önce hayatını kaybettiğini belirledi. Bu durum, şüphelilerin cinayeti gizlemeye çalıştıklarını ortaya koydu.

3 GÖZALTI

Sağlık ekiplerinin tespitlerinin ardından devreye giren polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Ali Osman Topuz'la birlikte evde bulunan C.D., L.S. ve M.U. isimli 3 şüpheli, cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.

Olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Topuz'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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