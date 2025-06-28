Oyun Sandığı Silah Ölüm Getirdi: Diyarbakır'da 6 Yaşındaki Çocuk Kendini Vurdu!

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Kırsal Meydan Mahallesi'nde tarlada arkadaşlarıyla oyun oynayan 6 yaşındaki M.E.Ş., iddiaya göre yakınlarının yabani hayvanlara karşı önlem amacıyla bıraktığı tabancayı buldu. Talihsiz çocuk, bir süre oynadığı tabancanın ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

BİR ANDA ATEŞ ALDI

Olay, Çınar ilçesi kırsal Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.Ş. isimli erkek çocuğu, arkadaşlarıyla tarlada oyun oynarken, yakınlarının yabani hayvan saldırılarına karşı koyduğu düşünülen bir tabancayı buldu.

Küçük çocuğun, bulduğu tabancayla bir süre oynamaya başladığı iddia edildi. Ancak oyun sandığı bu tehlikeli alet, bir anda ateş alarak M.E.Ş.'nin başına isabet etti. Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine koşan yakınları, çocuğu kanlar içinde buldu.

M.E.Ş., Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük M.E.Ş. kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

CENAZE OTOPSİYE GÖTÜRÜLDÜ

M.E.Ş.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, tabancanın kime ait olduğu ve tarlaya neden bırakıldığı araştırılıyor.

Kaynak: DHA