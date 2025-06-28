Sakarya'da Başlayan Yangın Bilecik'e Sıçradı! Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan Hava Aracı Çağrısı

Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınları, bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bölgedeki son durumu canlı yayında anlattı. Subaşı, ormanların hızlı tutuşan ağaçlardan oluştuğunu ve rüzgarın çok etkili olduğunu belirtti. Subaşı, söndürme çalışmaları için daha çok hava aracına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine sıçrayarak bölgede büyük bir felakete yol açtı. Havadan ve karadan yürütülen yoğun söndürme çalışmalarına rağmen, Gölpazarı'na bağlı Köprücek köyü neredeyse tamamen kül oldu, yüzlerce hayvan ve insan tahliye edildi.

Sakarya'da Başlayan Yangın Bilecik'e Sıçradı! Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan Hava Aracı Çağrısı - Resim : 1

KÖPRÜCEK KÖYÜ ALEVLERE TESLİM

Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü, ormandan sıçrayan alevlerin hedefi oldu. Valilik kararıyla boşaltılan köyde, girişteki 2 ev dışında yaklaşık 10 ev tamamen yandı. Henüz kontrol altına alınamayan alevler arasında kalan evlerdeki eşyalar ve tüpler nedeniyle küçük çaplı patlamalar da yaşandı.

Yangınların tehdit ettiği bölgelerde Bilecik Valiliği, tedbir amacıyla yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar, hayvanlarını da yanlarına alarak güvenli bölgelere geçti.

Sakarya'da Başlayan Yangın Bilecik'e Sıçradı! Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan Hava Aracı Çağrısı - Resim : 2

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin tv100'e konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Sıcak havanın etkisiyle çok rüzgar olması kaynaklı çok hızlı yayılıyor. Ciddi müdahaleler yapılmaya çalışılıyor ama karadan çok fazla mümkün olmayan durumlar mevcut" dedi.

Yangının ilçelerinde 14 köyün boşaltılmasına neden olduğunu söyleyen Subaşı, üzülerek şu bilgiyi paylaştı: "3 köyümüz çok üzülerek söylüyorum ki yandı. Can kaybı yok. Elbette ki bir sürü anılar da yandı. İnsanlar üzgün, biz üzgünüz."

'ÇOK RÜZGAR VAR'

Melek Mızrak Subaşı'nın açıklamaları şöyle:

"Bilecik’te Gölpazarı ilçemizde yangın var. Sıcak havanın etkisiyle çok rüzgar olması kaynaklı çok hızlı yayılıyor. Ciddi müdahaleler yapılmaya çalışılıyor ama karadan çok fazla mümkün olmayan durumlar mevcut. Büyükşehir belediyemiz yanımızda. AFAD koordinasyonunda ilerliyoruz. İBB’den 5 aracımız yola çıktı. Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı, Tepebaşı; Bursa, tüm çevre illerimiz katkı vermeye devam ediyorlar. Bu yangın Gölpazarı ilçelerimizde 14 köyümüzün boşaltılmasına sebep oldu. 3 köyümüz çok üzülerek söylüyorum ki yandı. Can kaybı yok. Elbette ki bir sürü anılar da yandı. İnsanlar üzgün, biz üzgünüz. Bu yangın için hava müdahalesi olursa zannediyorum yayılması daha da zorlaşacaktır.

'HAVA ARACINA İHTİYAÇ VAR'

Çok ciddi bir rüzgar ve sıcak var. Ormanlarımız da hızla tutuşan ağaçlardan oluşuyor. İtfaiyenin müdahale edemeyeceği alanlarda da yangın var. Karayolunun yetersiz kaldığı yerler… Soğutma çalışmaları başladığında greyderlerle yollar açılıyor fakat birçok noktada hava aracına daha çok ihtiyaç duyuyoruz."

Türkiye Alevlere Teslim: Bir Köy Yok Oldu, Vatandaşlar Tahliye Edildi! İşte Son DurumTürkiye Alevlere Teslim: Bir Köy Yok Oldu, Vatandaşlar Tahliye Edildi! İşte Son DurumGüncel

Kaynak: tv100

Etiketler
Bilecik Melek Mızrak Subaşı
Son Güncelleme:
Oyun Sandığı Silah Ölüm Getirdi: Diyarbakır'da 6 Yaşındaki Çocuk Kendini Vurdu! Oyun Sandığı Silah Ölüm Getirdi!
Şanlıurfa Kavruluyor: Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi! Güneş Çarpmasına Karşı Uyarı Şanlıurfa Kavruluyor: Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Metro İstanbul Duyurdu: İstanbul'da Yarın Bazı Metro İstasyonları Kapatılacak Valilik Karar Aldı! Yarın Metro Seferleri İptal
Japonlar Fiziklerini ve Uzun Ömürlerini İşte Bu Diyete Borçlular Japonlar Fiziklerini ve Uzun Ömürlerini İşte Bu Diyete Borçlular
Bilimsel Araştırma Son Noktayı Koydu: Mutlu Evliliğin Anahtarı Para mı Sevgi mi? Bilimsel Araştırma Son Noktayı Koydu: Mutlu Evliliğin Anahtarı Para mı Sevgi mi?
İstanbullular Dikkat! Şile'de Denize Girmek Yasaklandı İstanbullular Dikkat! Denize Girmek Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor
Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor Beyaz Altını Hasat Eden Köşeyi Dönüyor: Sadece 6 Kişi Ekiyor, Her Poşeti Para Basıyor
Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor, Siparişler Yağmur Gibi Yağıyor Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor
5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor 5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor
Gram Altını da Çeyrek Altını da Solladı: Daha Çok Kazandırıyor! Yatırımcılar Gizli Gizli Almaya Başladı Gram Altını da Çeyrek Altını da Solladı: Yatırımcılar Gizli Gizli Almaya Başladı