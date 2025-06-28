Sakarya'da Başlayan Yangın Bilecik'e Sıçradı! Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan Hava Aracı Çağrısı

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine sıçrayarak bölgede büyük bir felakete yol açtı. Havadan ve karadan yürütülen yoğun söndürme çalışmalarına rağmen, Gölpazarı'na bağlı Köprücek köyü neredeyse tamamen kül oldu, yüzlerce hayvan ve insan tahliye edildi.

KÖPRÜCEK KÖYÜ ALEVLERE TESLİM

Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü, ormandan sıçrayan alevlerin hedefi oldu. Valilik kararıyla boşaltılan köyde, girişteki 2 ev dışında yaklaşık 10 ev tamamen yandı. Henüz kontrol altına alınamayan alevler arasında kalan evlerdeki eşyalar ve tüpler nedeniyle küçük çaplı patlamalar da yaşandı.

Yangınların tehdit ettiği bölgelerde Bilecik Valiliği, tedbir amacıyla yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar, hayvanlarını da yanlarına alarak güvenli bölgelere geçti.

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin tv100'e konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Sıcak havanın etkisiyle çok rüzgar olması kaynaklı çok hızlı yayılıyor. Ciddi müdahaleler yapılmaya çalışılıyor ama karadan çok fazla mümkün olmayan durumlar mevcut" dedi.

Yangının ilçelerinde 14 köyün boşaltılmasına neden olduğunu söyleyen Subaşı, üzülerek şu bilgiyi paylaştı: "3 köyümüz çok üzülerek söylüyorum ki yandı. Can kaybı yok. Elbette ki bir sürü anılar da yandı. İnsanlar üzgün, biz üzgünüz."

'ÇOK RÜZGAR VAR'

Melek Mızrak Subaşı'nın açıklamaları şöyle:

"Bilecik’te Gölpazarı ilçemizde yangın var. Sıcak havanın etkisiyle çok rüzgar olması kaynaklı çok hızlı yayılıyor. Ciddi müdahaleler yapılmaya çalışılıyor ama karadan çok fazla mümkün olmayan durumlar mevcut. Büyükşehir belediyemiz yanımızda. AFAD koordinasyonunda ilerliyoruz. İBB’den 5 aracımız yola çıktı. Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı, Tepebaşı; Bursa, tüm çevre illerimiz katkı vermeye devam ediyorlar. Bu yangın Gölpazarı ilçelerimizde 14 köyümüzün boşaltılmasına sebep oldu. 3 köyümüz çok üzülerek söylüyorum ki yandı. Can kaybı yok. Elbette ki bir sürü anılar da yandı. İnsanlar üzgün, biz üzgünüz. Bu yangın için hava müdahalesi olursa zannediyorum yayılması daha da zorlaşacaktır.

'HAVA ARACINA İHTİYAÇ VAR'

Çok ciddi bir rüzgar ve sıcak var. Ormanlarımız da hızla tutuşan ağaçlardan oluşuyor. İtfaiyenin müdahale edemeyeceği alanlarda da yangın var. Karayolunun yetersiz kaldığı yerler… Soğutma çalışmaları başladığında greyderlerle yollar açılıyor fakat birçok noktada hava aracına daha çok ihtiyaç duyuyoruz."

Kaynak: tv100