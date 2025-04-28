'Volkan Konak' Hayali Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Herkes Niran Ünsal'ı Konuşuyor
Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak gibi ölmek istediğini açıkladı. Ünsal ‘Çok kıskandım, hep hayalimdir sahnede ölmek’ dedi. Ünsal’ın bu açıklaması sosyal medyada çok konuşuldu.
Fulya Açıkel
31 Mart’ta Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs’ta sahneye çıkan sanatçı Volkan Konak, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Konak, vasiyeti üzerine memleketinde babasının mezarı yanında ceviz ağacı çevresine defnedilmişti.
'HEP HAYALİMDİR'
Konak’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü şarkıcı Niran Ünsal’dan hayrete düşüren bir açıklama geldi. Ünsal ‘Çok kıskandım, biliyor musunuz? Hep hayalimdir benim sahnede ölmek’ diyerek Volkan Konak gibi ölmek istediğini açıkladı.
'KORKUM YOK'
İstanbulluları sokağa döken depreme ilişkin de konuşan Ünsal ‘Kaygım ve korkum yok. Ölüm her yerde, bizi bulacak. Ölümden kaçış yok. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kardeşimi kaybettim’ yorumunu yaptı.
Son Güncelleme: