'Volkan Konak' Hayali Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Herkes Niran Ünsal'ı Konuşuyor

31 Mart’ta Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs’ta sahneye çıkan sanatçı Volkan Konak, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Konak, vasiyeti üzerine memleketinde babasının mezarı yanında ceviz ağacı çevresine defnedilmişti.

'HEP HAYALİMDİR'

Konak’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü şarkıcı Niran Ünsal’dan hayrete düşüren bir açıklama geldi. Ünsal ‘Çok kıskandım, biliyor musunuz? Hep hayalimdir benim sahnede ölmek’ diyerek Volkan Konak gibi ölmek istediğini açıkladı.

'KORKUM YOK'

İstanbulluları sokağa döken depreme ilişkin de konuşan Ünsal ‘Kaygım ve korkum yok. Ölüm her yerde, bizi bulacak. Ölümden kaçış yok. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kardeşimi kaybettim’ yorumunu yaptı.