Devrim Özkan'a Dolandırıcılık Şoku! ‘Hukuki Süreci Başlattım’ Diyerek Takipçilerini Uyardı

Televizyon dünyasının genç ve başarılı oyuncularından Devrim Özkan, son günlerde adını kullanarak insanları dolandırmaya çalışan kişilere karşı sosyal medya üzerinden takipçilerini uyardı.

"Mavi Mağara", "Vuslat", "Ne Gemiler Yaktım" ve "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" gibi sevilen dizilerdeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çelen güzel oyuncu, bu tür girişimlere karşı hukuki süreç başlattığını açıkladı.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

26 yaşındaki oyuncu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim.”

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Ekranların sevilen ismi Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla’da doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Milas-Bodrum’da geçiren Özkan, ilk eğitimini burada tamamladı. Sanata olan ilgisi onu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne taşıdı. Ancak üniversitenin ilk yılında önemli bir karar alarak okulu bırakıp İstanbul’un yolunu tuttu. Oyunculuk tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürmek isteyen genç yetenek, burada kendini bu alanda geliştirmeye başladı.

Televizyon kariyerine Rüya dizisiyle adım atan Devrim Özkan, ardından Vatanım Sensin ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi dikkat çeken yapımlarda yer aldı. Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan ise TRT 1’de iki sezon boyunca yayınlanan Vuslat dizisindeki başrol performansı oldu. Bu proje, oyuncunun yıldızını parlatan dönüm noktasıydı. Daha sonra Ramo dizisinde rol alan Özkan, özellikle Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki “Songül Acarerk” karakteriyle büyük beğeni topladı ve oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Özkan, yakında NOW TV ekranlarında yayınlanacak olan Çift Kişilik Oda dizisinde “Nilüfer” karakteriyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

BİR SÜRE İLİŞKİSİYLE GÜNDEMDEYDİ

Özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alan başarılı oyuncu, 2023 yılında futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettirmişti. Bir süre inişli çıkışlı şekilde devam eden bu ilişki, geçtiğimiz aylarda sona erdi.