Annesini Kaybeden Tarkan’dan İlk Konser, Hüngür Hüngür Ağladı

Annesi Neşe Tevetoğlu’nun ölümünün ardından ilk konserini veren Megastar Tarkan, sahnede gözyaşları tutamadı. Annesinin fotoğrafı eşliğinde şarkılarını seslendiren Tarkan’a ağladığı anlarda hayranları alkışlayarak destek verdi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Türk pop müziğinin güçlü sesi Megastar Tarkan’ın annesi 68 yaşındaki Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrasında 16 Nisan’da hayatını kaybetmişti. Annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğulan ünlü sanatçı, kaybının 11. Gününde Avrupa turnesinin ilk konserinde sahneye çıktı.

Annesini Kaybeden Tarkan’dan İlk Konser, Hüngür Hüngür Ağladı - Resim : 1

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Annesinin bir fotoğrafını arka planına alarak şarkılarını seslendiren Tarkan, bir süre sonra sahnede gözyaşlarını tutamadı. Annesini sevdiği şarkıyı seslendirirken ağlayan Tarkan’a seyirci alkış tutarak destek olmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Annesini Kaybeden Tarkan’dan İlk Konser, Hüngür Hüngür Ağladı - Resim : 2

'İÇTE YANAN HAR, BİR ATEŞ'

Turne sırasında annesinin ölüm haberini alan Tarkan, hemen İstanbul’a gelmişti. Megastar, annesinin ölümünün ardından şu sözlerle onu anarak yanında olanlara teşekkür etmişti:

Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun.

Annesini Kaybeden Tarkan’dan İlk Konser, Hüngür Hüngür Ağladı - Resim : 3

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