Tarkan'ın Acı Günü! Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Megastar Tarkan Tevetoğlu’nun annesi Neşe Tevetoğlu (68) son yolculuğuna uğurlandı. Tevetoğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi. Cenaze töreni öncesinde camiye sanat camiasından birçok isim çelenk gönderirken, Tarkan'ı yakınları yalnız bırakmadı.

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Ünlü sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, Antalya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Almanya'da bulunan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.

Tarkan'ın Acı Günü! Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Bir süredir tedavi gören ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu’nun cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi. Camiideki taziyeleri Tarkan kabul etti. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Tarkan'ın Acı Günü! Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Tören sırasında cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tarkan'ın ablası Gülay Yükseloğlu ve yakın arkadaşı Zerrin Özer de törende hazır bulundu.​

Öte yandan cenaze töreni öncesinde camiye siyaset ve sanat camiasından birçok isim çelenk gönderdi.

Tarkan'ın Acı Günü! Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 3

GAZETECİLER ALANA ALINMADI

Öte yandan Megastar Tarkan, gazetecilerin musalla taşının olduğu alana girmesine izin vermedi.

Tarkan'ın Acı Günü! Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 4

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Neşe Tevetoğlu, daha önce bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında iki kez ameliyat geçirmişti. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görmekteydi.

Kaynak: Haber Merkezi

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