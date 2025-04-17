Tarkan'ın Acı Günü! Neşe Tevetoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, Antalya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Almanya'da bulunan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.

Bir süredir tedavi gören ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu’nun cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi. Camiideki taziyeleri Tarkan kabul etti. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Tören sırasında cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tarkan'ın ablası Gülay Yükseloğlu ve yakın arkadaşı Zerrin Özer de törende hazır bulundu.​

Öte yandan cenaze töreni öncesinde camiye siyaset ve sanat camiasından birçok isim çelenk gönderdi.

GAZETECİLER ALANA ALINMADI

Öte yandan Megastar Tarkan, gazetecilerin musalla taşının olduğu alana girmesine izin vermedi.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Neşe Tevetoğlu, daha önce bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında iki kez ameliyat geçirmişti. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görmekteydi.

Kaynak: Haber Merkezi