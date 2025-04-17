Oyuncu Gene Hackman İle Eşi Betsy Arakawa Ölümlerinden İki Ay Sonra Defnedildi

95 yaşındaki oyuncu ile 65 yaşındaki piyanist eşinin cansız bedenleri 26 Şubat'ta yaşadıkları evde bulunmuştu. Yapılan incelemede, Arakawa'nın 12 Şubat civarında hantavirüs akciğer sendromundan hayatını kaybettiği, Hackman'ın ise 18 Şubat'ta Alzheimer hastalığı ve böbrek hastalığıyla daha da kötüleşen ciddi kalp rahatsızlığından dolayı hayatını kaybettiği belirlenmişti. Çiftin üç köpeğinden birinin de açlık ve susuzluktan öldüğü tespit edilmişti.

TÖRENE 3. ÇOCUĞU DA KATILDI

Ölümlerinden günler sonra Hackman çifti, ailesi ve yakın arkadaşları tarafından düzenlenen özel bir törenle son yolculuklarına uğurlandı. Sınırlı sayıda kişinin katıldığı Santa Fe'de düzenlenen törene, Gene Hackman'ın Fay Maltese ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocukları Christopher Hackman (65), Elizabeth Hackman (62) ve Leslie Hackman (58) de katıldı.

VASİYETİNİ EŞİNE BIRAKMIŞTI

Gene Hackman'ın vasiyetinde çocuklarına yer vermeyerek tüm mirasını Betsy Arakawa’ya bıraktığı anlaşılmıştı. Ünlü oyuncunun 80 milyon dolarlık servetinin kime kalacağına dair tartışmalar sonrası, çocuklarının uzun süre cenazeleri teslim almayışı, bu karışıklığı ortaya çıkarmıştı. Hackman'ın, mal varlığını eşine bıraktığı ifade edilen vasiyeti, Arakawa'nın önce hayatını kaybetmesi nedeniyle belirsizlik yaratmıştı. Vasiyetin içeriğine bağlı olarak hukuki süreçlerin başlatılabileceği belirtilirken, Hackman'ın mirasıyla ilgili nihai kararın, süreçlerin tamamlanmasının ardından verilmesi öngörülüyor.

2024 MART'TA GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

1991'den beri evli olan çift, Gene Hackman'ın 2004'te 'Welcome to Mooseport' filminde rol aldıktan sonra oyunculuktan emekli olmasından bu yana gözlerden uzak yaşıyordu. Çift, en son Mart 2024'te bir gezi sırasında birlikte görüntülenmişti. İki kez Oscar kazanan Hackman ile eşi Arakawa, Santa Fe'deki bir restoran çıkışında objektiflere takılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi