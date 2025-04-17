Elon Musk'tan Milyon Dolarlık 'Gizlilik' Teklifi

Elon Musk, bu kez de yeni bir babalık iddiasıyla gündemde. Yazar Ashley St. Clair, şubat ayında dünyaya getirdiği erkek bebeğin babasının Elon Musk olduğunu duyurdu.

Mahkeme belgelerinde çocuğundan "R.S.C." olarak bahseden Ashley St. Clair, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada bebeğin tam adını da açıkladı. Clair, bebeğine Romulus St. Clair adını verdiğini söyledi. Ayrıca, yapılan DNA testinin, Musk ile bebek arasında yüzde 99,9999 oranında genetik eşleşme gösterdiğini ve bunun ardından hukuki sürecin başladığını söyledi.

15 MİLYON DOLARLIK GİZLİLİK TEKLİFİ

İddiaya göre Musk’ın servet yöneticisi Jared Birchall, Elon Musk'ın bir çocuğu daha olduğunun kamuoyuna yansımaması için St. Clair’e para teklif etti. Bu teklifin içeriği 15 milyon dolar ve aylık 100 bin dolar olarak haberlere yansıdı. Ayrıca, Musk’ın diğer çocuklarının anneleriyle de benzer anlaşmalar yaptığı öne sürüldü.

'OĞLUMUN GİZLENEREK YAŞAMASINI İSTEMİYORUM'

St. Clair, bu teklifi reddettiğini belirterek, “Oğlumun gizli bir hayat sürmesini istemiyorum” dedi. Aralık ayında Birchall ile yaptığı bir görüşmede bu duruşunu net biçimde ortaya koyduğunu söyleyen St. Clair, Musk’ın yasal süreçlerin kadınlar açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği yönünde uyarılarda bulunduğunu da aktardı.

MUSK'IN TALEPLERİNİ KABUL ETMEDİ

St. Clair, Musk’ın doğum sürecine dair özel isteklerde bulunduğunu, bebeğin sezaryenle doğmasını ve sünnet edilmemesini talep ettiğini iddia etti. Musk’ın bu taleplerinin arkasında, sezaryen doğumun beyin gelişimine katkı sağladığına dair inancı olduğu belirtildi. Yahudi inancına sahip olan St. Clair ise doğal doğumu tercih ettiğini ve Musk’ın taleplerini reddettiğini, sadece doğum belgesinde Musk’ın adının yer almamasını kabul ettiğini söyledi.

'KIYAMETTEN ÖNCE LEJYON OLMALIYIZ'

Hamilelik süresince Musk’ın daha fazla çocuk sahibi olma niyetinden de bahsettiği aktarıldı. Musk’ın gönderdiği mesajlarda, “Kıyametten önce lejyon seviyesine ulaşmak için taşıyıcı anneler kullanmamız gerekecek” ifadelerini kullandığı iddia edildi. Musk daha önce de düşük doğum oranlarının insanlık için tehdit oluşturduğunu ve çocuk sahibi olmanın medeniyetin devamı açısından görev olduğunu dile getirmişti.

GİZLİ KALMIŞ ÇOCUKLAR İDDİASI

Elon Musk’ın kamuoyuna açık olarak dört farklı kadından birçok çocuğu olduğu biliniyor. Ancak bazı kaynaklar, bu sayının bilinenden fazla olabileceğini ve Musk’ın gizli kalan çocukları hakkındaki bilgilerin ortaya çıkmaması için ciddi çaba sarf ettiğini öne sürüyor.

'TESLA'MI BİLE SATMAK ZORUNDA KALDIM'

Ashley St. Clair, Musk’tan şu ana kadar hiçbir maddi destek almadığını ve tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtti. Geçimini sürdürebilmek için Tesla marka aracını bile satmak zorunda kaldığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi