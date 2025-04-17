İsrail 'Güvenli Bölge'yi Vurdu! Çok Sayıda Ölü Var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yer alan El-Mevasi bölgesindeki çadır kamplarına saldırdı. Saldırının hedefi, daha önce “güvenli bölge” ilan edilerek Han Yunus’tan zorla göç ettirilen sivillerin barındığı çadırlar oldu. Alevler arasında kalan kamplarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, olay bölgede infial yarattı. İsrail, 18 Mart’ta Gazze’deki ateşkesi tek taraflı olarak bozmasının ardından sivil alanlara yönelik saldırılarını artırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 51 bin 25’e, yaralı sayısı ise 116 bin 432’ye ulaştı.

Kaynak: İHA