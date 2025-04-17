İsrail 'Güvenli Bölge'yi Vurdu! Çok Sayıda Ölü Var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli bölge" ilan edilen El-Mevasi'deki çadır kamplarına saldırı düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 18 sivil yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail 'Güvenli Bölge'yi Vurdu! Çok Sayıda Ölü Var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yer alan El-Mevasi bölgesindeki çadır kamplarına saldırdı. Saldırının hedefi, daha önce “güvenli bölge” ilan edilerek Han Yunus’tan zorla göç ettirilen sivillerin barındığı çadırlar oldu. Alevler arasında kalan kamplarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, olay bölgede infial yarattı. İsrail, 18 Mart’ta Gazze’deki ateşkesi tek taraflı olarak bozmasının ardından sivil alanlara yönelik saldırılarını artırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 51 bin 25’e, yaralı sayısı ise 116 bin 432’ye ulaştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Gazze Bomba
Gazze’de Acı Tablo: İsrail Saldırılarında Ölenlerin Sayısı 51 Bin 25’e Yükseldi Gazze’de Acı Tablo: İsrail Saldırılarında Ölenlerin Sayısı 51 Bin 25’e Yükseldi
Trump'tan Çin'e 'Yüzde 245 Vergi' Tehdidi: 'Misillemeye Devam Ederse...' Trump'tan Çin'e 'Yüzde 245 Vergi' Tehdidi
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor
ÇOK OKUNANLAR
Öğrencilerin Mücadelesi Sonuç Verdi! Öğretmen Atamalarında Geri Adım Öğrencilerin Mücadelesi Sonuç Verdi! Öğretmen Atamalarında Geri Adım
İletişim Başkanı Altun Dezenformasyona Karşı Uyardı: 'Kim Olursa Olsun Yasal Müeyyidelerle Karşılaşacak' İletişim Başkanı Altun Dezenformasyona Karşı Uyardı
Yargının Zirvesi İçin Bir İlk: HSK'daki Boş Koltuklara Bu İsimler Aday Yargının Zirvesi İçin Bir İlk: HSK'daki Boş Koltuklara Bu İsimler Aday
Vicdansızlığın Böylesi! Çöpte Bebek Cesedi Bulundu Vicdansızlığın Böylesi! Çöpte Bebek Cesedi Bulundu
'Zirai Don' Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de! Tüm Yönleriyle Araştırılacak 'Zirai Don' Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de! Tüm Yönleriyle Araştırılacak