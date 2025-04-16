Gazze’de Acı Tablo: İsrail Saldırılarında Ölenlerin Sayısı 51 Bin 25’e Yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yönelik saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 22 kişi hayatını kaybederken, 89 kişi ise yaralandı. Bakanlık, daha önce gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitiren 3 kişinin ise naaşlarına ulaşıldığını belirtti.

İsrail'in ateşkesi bozduğu tarih olan 18 Mart’tan bugüne gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1652 olurken, bu süreçte 4391 kişi ise yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 51 bin 25'e, yaralı sayısı 116 bin 432 oldu.

Kaynak: İHA