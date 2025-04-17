Fenomen Geline Takı Yağmuru, Ağırlıktan Yürüyemedi

Fenomen moda programı ‘Bugün Ne Giysem’ ile ünlenen, ardından ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Umutsuz Ev Kadınları’ gibi dizilerde aldığı rollerle dikkat çeken fenomen Aleyna Dalveren dünya evine girdi. Dalveren iş insanı Fatih Erdem ile evlendi.

TAKILARDAN YÜRÜYEMEDİ

Düğün görüntüleri sosyal medyada çok konuşulan genç çifte takılan takılar gündem oldu. Dalveren’in altın taç, kemer ve kolyeleri taşımakta zorlandığı görüldü. Dalveren'in düğününe pek çok ünlü isim katılırken ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses de sahne aldı.

Kaynak: Haber Merkezi