Fenomen Geline Takı Yağmuru, Ağırlıktan Yürüyemedi

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem'in şatafatlı düğünü sosyal medyaya damga vurdu. Genç fenomenin düğününde ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses sahne aldı. Fenomen gelinin takıları ise olay oldu. İşte herkesin konuştuğu düğünün detayları…

Son Güncelleme:
Fenomen Geline Takı Yağmuru, Ağırlıktan Yürüyemedi

Fenomen moda programı ‘Bugün Ne Giysem’ ile ünlenen, ardından ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Umutsuz Ev Kadınları’ gibi dizilerde aldığı rollerle dikkat çeken fenomen Aleyna Dalveren dünya evine girdi. Dalveren iş insanı Fatih Erdem ile evlendi.

Fenomen Geline Takı Yağmuru, Ağırlıktan Yürüyemedi - Resim : 1

TAKILARDAN YÜRÜYEMEDİ

Düğün görüntüleri sosyal medyada çok konuşulan genç çifte takılan takılar gündem oldu. Dalveren’in altın taç, kemer ve kolyeleri taşımakta zorlandığı görüldü. Dalveren'in düğününe pek çok ünlü isim katılırken ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses de sahne aldı.

Fenomen Geline Takı Yağmuru, Ağırlıktan Yürüyemedi - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
fenomen İbrahim Tatlıses
Son Güncelleme:
Jennifer Lopez’in İstanbul Konserinin Tarihi Değişti, Büyük Buluşmaya Şok Rötar Jennifer Lopez’in İstanbul Konserine Şok Rötar
Oyuncu Gene Hackman İle Eşi Betsy Arakawa Ölümlerinden İki Ay Sonra Defnedildi Ünlü Çift Öldükten İki Ay Sonra Defnedildi
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın
Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yıllardır Beklenen Yeni Model Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yeni Model
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor
Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk