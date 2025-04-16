Jennifer Lopez’in İstanbul Konserinin Tarihi Değişti, Büyük Buluşmaya Şok Rötar

Pop müziğin efsane isimlerinden dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla hayranlarını heyecanlandırmış, Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu.

TARİH DEĞİŞTİ

Lopez, "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi çerçevesinde Türkiye’de Antalya ve İstanbul’da sahne alacağını söylemişti. Yeni turne programı ile herkesi heyecanlandıran Jennifer Lopez’in konser takvimi değişti. 4 Temmuz’da ise İstanbul’da sahne alması planlanan Lopez’in yeni konser tarihi 7 Ağustos oldu. Lopez, 7 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı Festival Park'ta sahne alacak.

VIP BÖLÜMÜ 98 BİN TL

İstanbul konseri için ayakta dinleme bilet fiyatları 10.859 TL ile 93.953 TL arasında olacağı öne sürülürken, Jennifer Lopez konserlerinin VIP bölümü biletlerinin ise 98.267 TL ila 666.000 TL arasında satışa çıkacağı öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi