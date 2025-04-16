TRT’de Sürpriz Ayrılık, Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Yıldızı Diziye Veda Etti

Tarihi dizilerine her yıl yenisini ekleyen TRT’nin son dizileri arasında yer alan Mehmed: Fetihler Sultanı’nın son bölümü seyirciyi ekrana kilitledi. Dizinin dün akşam yayınlanan 42. bölümünde Fatih Sultan Mehmed İstanbul'a giriş yaptı. Tarihin çok konuşulan olayı ‘gemileri karadan yürütme’nin ekrana geldiği bölümde İstanbul resmen kuşatıldı.

DİZİYE VEDA ETTİ

Yayınlanan son bölümüyle tüm kategorilerde ikinci olmayı başaran dizide herkesi üzen bir ayrılık yaşandı. Dizide Konstantinos karakterine hayat veren ünlü oyuncu Seçkin Özdemir, diziye dün akşam veda etti.

'TEŞEKKÜRLER İMPARATOR'

Ünlü oyuncu Instagram hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Özdemir paylaşımına ‘Tarihin çağ değiştiren bu büyük hikayesini bana yaşattığın için teşekkürler imparator⚔️ Ve teşekkürler ekip’ notunu düştü.

Kaynak: Haber Merkezi