Hollywood’un Yıldızı Jennifer Lawrence İkinci Kez Anne Oldu

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence'den sevenlerini mutlu eden haber geldi. Ünlü oyuncu ikinci kez anne oldu.

Ünlü isim, 2019 yılında sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney ile evlenmişti. Çift, 2022’de ilk çocuklarını kucaklarına almıştı.

Jennifer Lawrence annelik hakkındaki hislerini şu sözlerle anlatmıştı: "Oğluma sadece bakakaldım. Ona çok aşıktım. Tüm bebeklere çok aşıktım."

Lawrence, bir akşam yemeği sırasında ikinci kez hamile olduğunu sürpriz şekilde açıklamıştı. Ünlü oyuncunun bebeği dünyaya geldi. Bebeğin cinsiyeti, adı ve doğum tarihi henüz açıklanmadı.