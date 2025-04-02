Hollywood’un Yıldızı Jennifer Lawrence İkinci Kez Anne Oldu

Hollywood’un sevilen yıldızı Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu. Bebeğin cinsiyeti, adı ve doğum tarihi henüz açıklanmadı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Hollywood’un Yıldızı Jennifer Lawrence İkinci Kez Anne Oldu

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence'den sevenlerini mutlu eden haber geldi. Ünlü oyuncu ikinci kez anne oldu.

Ünlü isim, 2019 yılında sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney ile evlenmişti. Çift, 2022’de ilk çocuklarını kucaklarına almıştı.

Jennifer Lawrence annelik hakkındaki hislerini şu sözlerle anlatmıştı: "Oğluma sadece bakakaldım. Ona çok aşıktım. Tüm bebeklere çok aşıktım."

Hollywood’un Yıldızı Jennifer Lawrence İkinci Kez Anne Oldu - Resim : 1

Lawrence, bir akşam yemeği sırasında ikinci kez hamile olduğunu sürpriz şekilde açıklamıştı. Ünlü oyuncunun bebeği dünyaya geldi. Bebeğin cinsiyeti, adı ve doğum tarihi henüz açıklanmadı.

Dünya Onu Konuşuyor! 66 Yaşında 10. Çocuğunu DoğurduDünya Onu Konuşuyor! 66 Yaşında 10. Çocuğunu DoğurduDünya

Tuğçe Tayfur'dan Sevenlerini Korkutan Paylaşım: Bebeği İçin Dua İstediTuğçe Tayfur'dan Sevenlerini Korkutan Paylaşım: Bebeği İçin Dua İstediMagazin

Etiketler
hamile Oyuncu ünlü oyuncu Bebek
Ünlü Oyuncu Kim Sae-Ron’un Sır Ölümünde Şok İtiraf, Daha Fazla Dayanamadı Ağlayarak Açıkladı Ünlü Oyuncu Kim Sae-Ron’un Sır Ölümünde Şok İtiraf
İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
Tuğçe Tayfur'dan Babası Ferdi Tayfur İçin Yeni Paylaşım Tuğçe Tayfur'dan Yeni Ferdi Tayfur Paylaşımı
ÇOK OKUNANLAR
SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi
Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti
Servet Yarışı Kızıştı, Milyarderler Rekor Kırdı! Dünyanın En Zenginleri Listesine Türkiye'den 35 Kişi Girdi Dünyanın En Zenginleri Listesinde Türkiye'den 35 Sürpriz İsim
Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek! Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek!
Dünyanın En Boğazına Düşkün Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri ‘Yok Artık’ Dedirtti Dünyanın En Boğazına Düşkün Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri ‘Yok Artık’ Dedirtti