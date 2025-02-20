Tuğçe Tayfur'dan Sevenlerini Korkutan Paylaşım: Bebeği İçin Dua İstedi

Türk müziğinin arabesk kralı Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta Antalya’daki hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Müzik dünyasında derin izler bırakan usta sanatçının vefatını duyan binlerce hayranı, Tayfur’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

MİRAS KAVGASI

Ferdi Tayfur ölümü aile içinde büyük bir kavganın başlamasına neden oldu. Ölümünün ardından vasiyeti açıklanan Tayfur'un Necla Nazır'da olan kızı Tuğçe Tayfur ile oğlu Timur Turanbayburt'un adına yer vermediği görüldü.

Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın, vasiyetnameye itiraz ettiklerini açıkladı.

BEBEĞİ İÇİN DUA İSTEDİ

Tuğçe Tayfur daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Miras kavgaları sürerken bebeğinin kontrolü için doktora giden Tuğçe Tayfur'dan yeni açıklama geldi.

Doktor kontrolüne giden Tuğçe Tayfur, "Bebeğimizin durumu 3 hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz Elhamdüllillah. Yer gök dua bunu bir kez daha anladım. Yanımda olmasa da kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi