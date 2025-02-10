Ferdi Tayfur’un Oğlu Böbreğini Geri mi İstedi? Kızı Tuğçe Kaosa Son Noktayı Koydu
Ölümü herkesi yasa boğan arabeskin güçlü ismi Ferdi Tayfur’un vasiyeti sonrasında yaşanan kaos devam ediyor. Tayfur’a böbreğini veren büyük oğlu Timur Turanbayburt’un küfrederek böbreğini geri istediği iddialarına ilişkin ilk açıklama kardeşi Tuğçe Tayfur’dan geldi. Tuğçe Tayfur “Ağabeyim seve seve verdi, o kadar üzgün ki. Kendini yerden yere atıyor. Bu mesajlar doğru değil” dedi.
Kaynak: TV8
2 Ocak’ta hayatını kaybeden arabeskin güçlü sesi Ferdi Tayfur’un vasiyeti sonrasında yaşanan kaos devam ederken, Tayfur’a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un böbreğini geri istediği iddia edilmişti.
'O MESAJLAR DOĞRU DEĞİL'
Söz konusu iddialara ilişkin ilk açıklama Tayfur’ın kızı Tuğçe Tayfur’dan geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım'ın canlı yayınına bağlanan “Ağabeyim o kadar üzgün ki. 'O mesajlar nedir?' diye kendini yerden yere atıyor. Abim 'ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Bu mesajlar doğru değil' diyor. Ağabeyimin babamdan böbreğini geri istemesi söz konusu değil” diye konuştu.
BÖBREĞİNİ SEVE SEVE VERDİ
Yakın zamanda ağabeyinin video mesajla açıklama yapacağını söyleyen Tuğçe Tayfur “Ağabeyim seve seve böbreğini babamıza verdi. Hepimiz sıradaydık, onunki uyunca hemen ameliyat süreci başladı” dedi.
Babasının 40’ı çıkmadan bunların yaşanmasına tepki gösteren Tayfur “Ben kardeşim Taha'nın haklarını da koruyorum. Çünkü mirastan Taha'ya sadece bir villa kalmış” diye belirtti.
VASİYETİNDE İKİSİNE DE YER YOK
Ferdi Tayfur’un yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, usta ismin vasiyetini açıklamıştı.
Açıklamada şöyle denilmişti: Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun.
Ferdi Tayfur’un Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt’un isimlerinin vasiyette yer almaması dikkat çekmişti.