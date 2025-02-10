Ferdi Tayfur’un Oğlu Böbreğini Geri mi İstedi? Kızı Tuğçe Kaosa Son Noktayı Koydu

VASİYETİNDE İKİSİNE DE YER YOK

Ferdi Tayfur’un yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, usta ismin vasiyetini açıklamıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti: Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun.