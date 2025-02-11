'Ada', Banka Hesapları, Kiralık Kasa... Ferdi Tayfur'un Servetinin Çoğu Kayıp!
Ferdi Tayfur'un vasiyetiyle ilgili tartışmalar giderek büyürken, sanatçının "kayıp mirası" işleri iyice karıştırdı. Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın, mirasın tespitini talep etti.
Kaynak: Habertürk
Arabesk müziğin büyük ismi Ferdi Tayfur'un 2 Ocak'taki vefatının ardından miras krizi patlak verdi. Sanatçının mirası için 6 kanuni mirasçısından beşinin adı vasiyetnamede yer almazken, Tayfur'un esas mirası olduğu düşünülen Marmaris'teki 'ada', banka hesapları ve kiralık kasasının akıbeti merak konusu.
HaberTürk'te yer alan habere göre, vefatından 76 gün önce hazırlandığı öğrenilen vasiyetnamede Ferdi Tayfur’un bazı taşınmaz mallarını torunlarıyla TSK, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV’e bırakmayı istediği öğrenildi.
YEĞENİNE DAHA FAZLA PAY
Ferdi Tayfur'un geri kalan mirası için 6 kanuni varisinden beşinin vasiyetnamede adı geçmediği, adı geçen tek kanuni mirasçısı olan en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur’a, yeğeni Nilüfer Gözalıcı’nın oğlu Emirhan’dan da az pay düştüğü belirtildi.
Sanatçının bilinen en değerli taşınmazları ve telif haklarının ise vasiyetnameye konu edilmemesi şaşkınlık yarattı. Özellikle vefatına kadar yaşadığı Marmaris’te ‘Ada’ olarak bilinen deniz kenarındaki evi ve arsasıyla banka hesapları, taşınmaz ve teliflerden elde edilen gelirlerin toplandığı ve kendisinin yaşamı süresinde harcama yaptığı banka hesapları, kiralık kasalarının akıbeti bilinmiyor.
Ferdi Tayfur’un mirasçılarını mirastan mahrum bırakacak bir işlem yapmadan servetini yeğenine bırakması kararın özgür iradeyle alınıp alınmadığı tartışmasını doğurdu. Habibe Ümyani Demir'den doğan oğlu Timur Turanbayburt'un bağışladığı böbrekle hayata tutunan Tayfur’un bakımını üstlenen Nilüfer Gözalıcı’nın bu süreçte çocuklarını, babalarından uzak tutmaya çalıştığı da dile getirilen bir diğer iddia oldu.
MİRAS TESPİTİ TALEBİ
Ferdi Tayfur’un eski eşi Zeliha Tayfur'un, Habibe Timur Turanbayburt, Tuğçe Tayfur Aydın ve Ferdi Taha Tayfur'un mirastan hariç tutulmasına çalıştığı iddia edilirken, kanuni mirasçılar; Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirasın tespitini talep ettiği ortaya çıktı.