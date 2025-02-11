'Ada', Banka Hesapları, Kiralık Kasa... Ferdi Tayfur'un Servetinin Çoğu Kayıp!

Sanatçının bilinen en değerli taşınmazları ve telif haklarının ise vasiyetnameye konu edilmemesi şaşkınlık yarattı. Özellikle vefatına kadar yaşadığı Marmaris’te ‘Ada’ olarak bilinen deniz kenarındaki evi ve arsasıyla banka hesapları, taşınmaz ve teliflerden elde edilen gelirlerin toplandığı ve kendisinin yaşamı süresinde harcama yaptığı banka hesapları, kiralık kasalarının akıbeti bilinmiyor.