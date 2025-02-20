Şakir Paşa Ailesi’ni Yerle Bir Eden Karar, RTÜK Biletini Kesti

NOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’daki kayınpederi ve gelin arasındaki birliktelik sahnesi sonrası RTÜK harekete geçti. RTÜK fenomen diziye Türk aile yapısı ile milli ve manevi değerlere aykırılıktan ceza kesti.

Son Güncelleme:
Şakir Paşa Ailesi’ni Yerle Bir Eden Karar, RTÜK Biletini Kesti

NOW TV’nin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ın yayınlanan son bölümündeki kayınpeder ve gelini arasındaki birliktelik sahnesi sosyal medyaya damga vurmuştu. Skandal sahnenin ardından tepki üstüne tepki yağınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), harekete geçti.

Şakir Paşa Ailesi’ni Yerle Bir Eden Karar, RTÜK Biletini Kesti - Resim : 1

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting rekorları kıran dizi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’daki Şakir Paşa ile gelini Aniesi arasındaki birliktelik sahnesi linç edilmiş, bölüm sonrasında RTÜK’e şikayet yağmıştı. Şikayetlerin ardından RTÜK harekete geçti.

Şakir Paşa Ailesi’ni Yerle Bir Eden Karar, RTÜK Biletini Kesti - Resim : 2

RTÜK, reyting rekorları kıran Şakir Paşa Ailesi Dizisi’ne Türk aile yapısı ile milli ve manevi değerlere aykırılıktan ceza uyguladı. Yayın ihlallerinde bulunduğu tespit edilen NOW TV de RTÜK cezası alan kanallar arasında yer aldı.

Öte yandan RTÜK, yayın ihlallerinde bulunduğu tespit edilen Tele 1, SZC, Star, Halk, Akıllı TV ile Engelsiz kanallarına da yaptırım uygulama kararı aldı.

Şakir Paşa Ailesi’nde Yer Yerinden Oynadı, Aniesi Sahnesi Sonrası Herkes Ayağa Kalktı! 'İnsanın Yüzü Kızarır'Şakir Paşa Ailesi’nde Yer Yerinden Oynadı, Aniesi Sahnesi Sonrası Herkes Ayağa Kalktı! 'İnsanın Yüzü Kızarır'Magazin

Şakir Paşa Dizisinde Herkesi Ayağa Kaldıran Gerçek, Resmen İfşa OlduŞakir Paşa Dizisinde Herkesi Ayağa Kaldıran Gerçek, Resmen İfşa OlduMagazin

Şakir Paşa Dizisinde Büyük 'Titanik' Skandalı, Aniesi’nin Büyük Sırrı Ortaya ÇıktıŞakir Paşa Dizisinde Büyük 'Titanik' Skandalı, Aniesi’nin Büyük Sırrı Ortaya ÇıktıMagazin

Kaynak: AA

Etiketler
şakir paşa ailesi muzice ve skandallar Now TV RTÜK
Son Güncelleme:
Fenomen Merve Taşkın'dan Kelepçeli Poz Merve Taşkın'dan Kelepçeli Poz
Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor
Wanda Nara’nın Sevgilisi L-Gante Ölümden Döndü! Wanda Nara’nın Sevgilisi Ölümden Döndü
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması Yatırımlarını Açıkladı, Duyanlar Şaşırdı
Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’ Polis Aracında Bir Garip ‘İntihar Girişimi’
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde? Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm
Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi: Sete Çıkmadan Son Anda Veda Etti Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi