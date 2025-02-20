Şakir Paşa Ailesi’ni Yerle Bir Eden Karar, RTÜK Biletini Kesti

NOW TV’nin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ın yayınlanan son bölümündeki kayınpeder ve gelini arasındaki birliktelik sahnesi sosyal medyaya damga vurmuştu. Skandal sahnenin ardından tepki üstüne tepki yağınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), harekete geçti.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting rekorları kıran dizi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’daki Şakir Paşa ile gelini Aniesi arasındaki birliktelik sahnesi linç edilmiş, bölüm sonrasında RTÜK’e şikayet yağmıştı. Şikayetlerin ardından RTÜK harekete geçti.

RTÜK, reyting rekorları kıran Şakir Paşa Ailesi Dizisi’ne Türk aile yapısı ile milli ve manevi değerlere aykırılıktan ceza uyguladı. Yayın ihlallerinde bulunduğu tespit edilen NOW TV de RTÜK cezası alan kanallar arasında yer aldı.

Öte yandan RTÜK, yayın ihlallerinde bulunduğu tespit edilen Tele 1, SZC, Star, Halk, Akıllı TV ile Engelsiz kanallarına da yaptırım uygulama kararı aldı.

Kaynak: AA