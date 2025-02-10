Şakir Paşa Ailesi’nde Yer Yerinden Oynadı, Aniesi Sahnesi Sonrası Herkes Ayağa Kalktı! 'İnsanın Yüzü Kızarır'

NOW TV ekranlarının yeni dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Şakir Paşa oğlu Cevat’ın eşi Aniesi ile birlikte oldu. Kayınpeder ve gelini arasındaki birliktelik sahnesi sonrası sosyal medyada tepki üzerine tepki yağdı.

LİNÇ EDİLDİ

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizi, linç edildi.

ŞAKİR PAŞA’DA BÜYÜK KRİZ

Dizinin 6.bölümünde yaşananlar, seyircinin ağzını açık bırakırken, Şakir Paşa’nın sahnedeki “Böyle bir şey hiç yaşanmadı” sözü de çokça eleştirildi.

'SADECE ÖPÜŞTÜLER SANMIŞTIM'

Kısa süre içinde reyting rekorları kıran diziye sosyal medyada şöyle yorumlar geldi:

“Yok artık sevişmişler”, “Aniesi insanın bir yüzü kızarır en azından”, “İzlerken yok artık dedim ürpertici geldi evde herkes varken üstelik”, “Çok iğrenç ya rezillik”, “Ben sadece öpüştüler sanmıştım”, “Torununu kucağına almıyor ama gelinini her defasında gözleriyle süzüyor”…

Kaynak: Haber Merkezi