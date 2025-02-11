Şakir Paşa Dizisinde Büyük 'Titanik' Skandalı, Aniesi’nin Büyük Sırrı Ortaya Çıktı

Ekrana gelen son bölümüyle herkesi ekrana kilitleyen Şakir Paşa Ailesi Mucize ve Skandallar dizisinde Aniesi’nin geçen bölümlerde üzerine giydiği beyaz takımın Titanik’teki Rose karakterinin giydiği tasarımın kopyası olduğu ortaya çıktı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Şakir Paşa Dizisinde Büyük 'Titanik' Skandalı, Aniesi’nin Büyük Sırrı Ortaya Çıktı

NOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde günler sonra ortaya çıkan bir detay herkesi hayrete düşürdü.

HERKESİ BÜYÜLEMİŞTİ

Fenomen dizinin son bölümünde Şakir Paşa ve gelini Aniesi arasında yaşanan birliktelik sahnesi büyük tepki toplamış, kayınpeder ve gelini arasındaki yasak aşka tepki üstüne tepki yağmıştı.

Şakir Paşa Dizisinde Büyük 'Titanik' Skandalı, Aniesi’nin Büyük Sırrı Ortaya Çıktı - Resim : 1

ŞAKİR PAŞA’DA TİTANİK ESİNTİSİ

Sosyal medyada gündem olan 6. bölümüyle yüksek bir reyting elde eden diziye ilişkin şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı. Cevat’ın eşi Aniesi’nin geçen bölümlerde Pazar gezmesine çıkarken giydiği beyaz etekli takımın, dünyaca ünlü Titanik filminde Kate Winslet'in canlandırdığı Rose Karakterinin giydiği takımdan esinlenerek birebir aynı tasarlandığı ortaya çıktı.

Şakir Paşa Dizisinde Büyük 'Titanik' Skandalı, Aniesi’nin Büyük Sırrı Ortaya Çıktı - Resim : 2

BİREBİR AYNISI

Herkese tanıdık gelen kostüm hakkındaki detay, Nova isimli sosyal medya hesabından şöyle açıklandı: Titanik Filminde Kate Winslet'in canlandırdığı Rose Karakterinin giydiği ikonik kostüm, Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde Aniesi karakteri için birebir uygulanmış.

Şakir Paşa Dizisinde Büyük 'Titanik' Skandalı, Aniesi’nin Büyük Sırrı Ortaya Çıktı - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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