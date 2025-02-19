Wanda Nara’nın Sevgilisi L-Gante Ölümden Döndü!

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile inişli çıkışlı ilişkisiyle gündemden düşmeyen Wanda Nara geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı sevgilisi L-Gante ile yeniden barıştı. Aşk tazelemek için tatile giden çiftten L-Gante sahilde ATV kullandığı sırada takla attı. Ölümden dönen Arjantinli şarkıcı hastaneye kaldırıldı.

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Wanda Nara’nın Sevgilisi L-Gante Ölümden Döndü!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin boşanma davası sürecinde olduğu eski eşi Wanda Nara kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.

Wanda Nara’nın Sevgilisi L-Gante Ölümden Döndü! - Resim : 1

Ayrıldığı gibi Icardi'yi yeniden takip eden Nara daha sonra yeniden eski sevgilisine döndü. Barıştıktan sonra tatile giden çiftin başına talihsiz bir kaza geldi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Arjantin'in Buenos Aires eyaletindeki tatil şehri Pinamar'da aşk tazeleyen çiftten L-Gante, sahilde ATV aracı kullanırken manevra yaptığı esnada ATV'den düştü.

Wanda Nara’nın Sevgilisi L-Gante Ölümden Döndü! - Resim : 2Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan L-Gante, hastanede tedavi altına alındı. Wanda Nara, ölümden dönen sevgilisinin hastanedeki halini paylaştı.

Wanda Nara’nın Sevgilisi L-Gante Ölümden Döndü! - Resim : 3

Öte yandan L-Gante’nin köprücük kemiğinde iki kırık olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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