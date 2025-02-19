Wanda Nara’nın Sevgilisi L-Gante Ölümden Döndü!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin boşanma davası sürecinde olduğu eski eşi Wanda Nara kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.

Ayrıldığı gibi Icardi'yi yeniden takip eden Nara daha sonra yeniden eski sevgilisine döndü. Barıştıktan sonra tatile giden çiftin başına talihsiz bir kaza geldi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Arjantin'in Buenos Aires eyaletindeki tatil şehri Pinamar'da aşk tazeleyen çiftten L-Gante, sahilde ATV aracı kullanırken manevra yaptığı esnada ATV'den düştü.

Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan L-Gante, hastanede tedavi altına alındı. Wanda Nara, ölümden dönen sevgilisinin hastanedeki halini paylaştı.

Öte yandan L-Gante’nin köprücük kemiğinde iki kırık olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi