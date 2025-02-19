Berna Laçin’den Çok Konuşulan 'Ramazan' Çıkışı
Sosyal medya üzerinden gündeme ilişkin yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü oyuncu Berna Laçin, Ramazan pidesinin zamlı fiyatlarına isyan etti. Laçin “İnsanlar bu pahalılıktan nasıl oruç tutacak valla bilmiyorum” dedi. Laçin’in paylaşımı sonrasında Ramazan fiyatları sosyal medyada tartışma konusu oldu.
11 ay içinde ‘Sultan’ olarak adlandırılan Ramazan ayında iftar sofralarının kurulmasına sayılı günler kala, Ramazan’ın simgesi pidelerin fiyatları da yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Ekmek fiyatlarına gelen zammın ardından Ramazan pidesinin fiyatının da 30-40 lira aralığında olacağı konuşulurken, yeni fiyata tepkiler de gelmeye başladı.
'İNSANIN CANI ÇEKER'
Ünlü oyuncu Berna Laçin de, sosyal medya hesabı X üzerinden fiyatları eleştirdi. Bir paylaşım yapan Laçin hayat pahalılığa ateş püskürdü. Laçin şunları söyledi: Ramazan’ın da bir adeti var, can çeker … 35-40 olacak pide fiyatı. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak.
Laçin bir takipçisinin “Orucun bir anlamı da nefsini yenmektir” yorumuna ise “Konumuz ben değil peynir alamayacak pide alamayacak insanlar” cevabını verdi.
Ramazan da geliyor , nasıl oruç tutacak , sahur yapacak , iftar edecek insanlar bu pahalılıkta …— berna lacin🌟 (@bernalacin35) February 17, 2025
Ramazan’ın da bir adeti var , can çeker …
35-40 olacak pide fiyatı
Vallahi bilmiyorum nasıl olacak
Kaynak: Haber Merkezi