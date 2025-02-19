Berna Laçin’den Çok Konuşulan 'Ramazan' Çıkışı

11 ay içinde ‘Sultan’ olarak adlandırılan Ramazan ayında iftar sofralarının kurulmasına sayılı günler kala, Ramazan’ın simgesi pidelerin fiyatları da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Ekmek fiyatlarına gelen zammın ardından Ramazan pidesinin fiyatının da 30-40 lira aralığında olacağı konuşulurken, yeni fiyata tepkiler de gelmeye başladı.

'İNSANIN CANI ÇEKER'

Ünlü oyuncu Berna Laçin de, sosyal medya hesabı X üzerinden fiyatları eleştirdi. Bir paylaşım yapan Laçin hayat pahalılığa ateş püskürdü. Laçin şunları söyledi: Ramazan’ın da bir adeti var, can çeker … 35-40 olacak pide fiyatı. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak.

Laçin bir takipçisinin “Orucun bir anlamı da nefsini yenmektir” yorumuna ise “Konumuz ben değil peynir alamayacak pide alamayacak insanlar” cevabını verdi.

Ramazan da geliyor , nasıl oruç tutacak , sahur yapacak , iftar edecek insanlar bu pahalılıkta …

Ramazan’ın da bir adeti var , can çeker …

35-40 olacak pide fiyatı

Vallahi bilmiyorum nasıl olacak — berna lacin🌟 (@bernalacin35) February 17, 2025

Kaynak: Haber Merkezi