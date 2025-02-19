Özcan Deniz’in Darp Skandalında Gerçek Ortaya Çıktı, Eski Eşi İlk Kez Konuştu

NOW TV’nin fenomen dizisi Kızıl Goncalar’da canlandırdığı 'Doktor Levent' karakteri ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan, darp iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu. Eski eşinin arkasında duran Aktan, iddiaları yalanlayarak “Özcan beni dövmedi” dedi.

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Özcan Deniz’in Darp Skandalında Gerçek Ortaya Çıktı, Eski Eşi İlk Kez Konuştu

Kızıl Goncalar dizisiyle yıldızı yeniden parlayan Özcan Deniz’in boşandığı eşi Feyza Aktan’ın darp ettiğine ilişkin iddia ortalığı karıştırmış, Aktan’ın darp raporu aldığı belirtilerek yüzünde morluklar olan fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Özcan Deniz’in Darp Skandalında Gerçek Ortaya Çıktı, Eski Eşi İlk Kez Konuştu - Resim : 1

DENİZ’E ANJİYO YAPILABİLİR

Skandal iddiaların ardından ünlü oyuncu Özcan Deniz kalp krizi geçirerek hastanelik olmuştu. Deniz’e kontroller sonrasında anjiyo yapılabileceği ifade edilirken, Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan açıklama geldi.

Özcan Deniz’in Darp Skandalında Gerçek Ortaya Çıktı, Eski Eşi İlk Kez Konuştu - Resim : 2

ÖZCAN BENİ DÖVMEDİ

Özcan Deniz’den şiddet gördüğüne ilişkin iddiaları reddeden Aktan, darp izlerinin oğlu Kuzey’in bakıcısı Gülnaz ile olan davasına ait dosyadaki görüntüler olduğunu söyledi.

“Darp izleri, bakıcı davasından kalma. Özcan beni dövmedi” diye belirten Feyza Aktan “Biz anne baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Özcan Deniz’in Darp Skandalında Gerçek Ortaya Çıktı, Eski Eşi İlk Kez Konuştu - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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