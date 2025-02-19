Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 'Barıştı' İddiası Ortalığı Karıştırdı, Unutulmaz Aşk Küllerinden Yeniden mi Doğdu?

24 Ağustos 2015 nikah masasına oturan ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç çiftinin yıllar sonra barıştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialar sonrasında “Bu haber doğruysa tüm ülke eski sevgilisine dönebilir” yorumu yapıldı. İşte 9 yıl sonra küllendiği iddia edilen unutulmaz aşka dair detaylar…

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 'Barıştı' İddiası Ortalığı Karıştırdı, Unutulmaz Aşk Küllerinden Yeniden mi Doğdu?

Hem aşkları hem de ayrılıkları ile çok konuşulan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç’ın barıştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Bir zamanların popüler aşkının yeniden küllerinden doğduğu konuşulurken, iki taraftan da iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 'Barıştı' İddiası Ortalığı Karıştırdı, Unutulmaz Aşk Küllerinden Yeniden mi Doğdu? - Resim : 1

AŞK YENİDEN Mİ DOĞDU?

Boşanma sonrasında hep mutsuz olduğu, Murat’tan sonra kimseye aşık olamadığı söylenen Merve Boluğur 2022’de Dj Mert Aydın ile evlenmiş ancak kısa süre sonra evliliğini sonlandırmıştı.

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 'Barıştı' İddiası Ortalığı Karıştırdı, Unutulmaz Aşk Küllerinden Yeniden mi Doğdu? - Resim : 2

'MURAT'TAN SONRA YÜZÜ GÜLMEMİŞTİ'

Uzun süredir hayatlarında kimse olmayan eski eşlerin yeniden barıştığı iddiası sosyal medyada dolanmaya başladı. Söz konusu iddianın ardından popüler platform X üzerinde “Umarım bu retroda dönen biz olmayız”, “Ben de diyorum 9 yıldır konuşmadığım insanı neden özlüyorum”, “Bu kızın zaten Murat'tan sonra hiç gülmemişti yüzü”, “Kızı delirttikten sonra barışsa ne yazar”, “Merve yapmamıştır” gibi yorumlar yapıldı.

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 'Barıştı' İddiası Ortalığı Karıştırdı, Unutulmaz Aşk Küllerinden Yeniden mi Doğdu? - Resim : 3

Merve Boluğur'un Paylaştığı Fotoğraf Olay Oldu! 'Sil Bunu'Merve Boluğur'un Paylaştığı Fotoğraf Olay Oldu! 'Sil Bunu'Magazin

Merve Boluğur'a Erkekleri Koruma Derneği'nden DavaMerve Boluğur'a Erkekleri Koruma Derneği'nden DavaMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Son Güncelleme:
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
Özcan Deniz’in Darp Skandalında Gerçek Ortaya Çıktı, Eski Eşi İlk Kez Konuştu Özcan Deniz’in Darp Skandalında Gerçek Ortaya Çıktı
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
Ünlü Şarkıcı Fulden Uras'ın Acı Kaybı Ünlü Şarkıcı İkinci Kez Yıkıldı
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor' TÜSİAD Sessizliğini Bozdu, Yaylım Ateşine Tuttu
Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP, Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi Büyük Kongre Öncesi Flaş Hamle! AKP Sadece 3 Partiyi Davet Etmedi
Emlak Konut'un Konut Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu... İşte Faiz Oranları ve Ödeme Planı Emlak Konut'un Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu