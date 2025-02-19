Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 'Barıştı' İddiası Ortalığı Karıştırdı, Unutulmaz Aşk Küllerinden Yeniden mi Doğdu?

Hem aşkları hem de ayrılıkları ile çok konuşulan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç’ın barıştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Bir zamanların popüler aşkının yeniden küllerinden doğduğu konuşulurken, iki taraftan da iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

AŞK YENİDEN Mİ DOĞDU?

Boşanma sonrasında hep mutsuz olduğu, Murat’tan sonra kimseye aşık olamadığı söylenen Merve Boluğur 2022’de Dj Mert Aydın ile evlenmiş ancak kısa süre sonra evliliğini sonlandırmıştı.

'MURAT'TAN SONRA YÜZÜ GÜLMEMİŞTİ'

Uzun süredir hayatlarında kimse olmayan eski eşlerin yeniden barıştığı iddiası sosyal medyada dolanmaya başladı. Söz konusu iddianın ardından popüler platform X üzerinde “Umarım bu retroda dönen biz olmayız”, “Ben de diyorum 9 yıldır konuşmadığım insanı neden özlüyorum”, “Bu kızın zaten Murat'tan sonra hiç gülmemişti yüzü”, “Kızı delirttikten sonra barışsa ne yazar”, “Merve yapmamıştır” gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi