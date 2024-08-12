Merve Boluğur'a Erkekleri Koruma Derneği'nden Dava

Merve Boluğur isimli, mavi tikli X hesabından 8 Ağustos'ta "Erkeklerin %99'u şerefsizdir" paylaşımı yapıldı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Erkekleri Koruma Derneği, paylaşım nedeniyle Merve Boluğur'a dava açacaklarını duyurdu. Derneğin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin ise "Kim şerefsiz göreceğiz" denildi.

Ancak Erkekleri Koruma Derneği'nin gözünden kaçan bir durum var ki şöyle; mavi tikli Merve Boluğur isimli hesap gerçek değil. Hesabın gerçek zannedilmesi ve ünlü isme dava açılacak olması nedeniyle çok sayıda kişi dernekle dalga geçen paylaşımlarda bulundu.

Yaşananlara dair Merve Boluğur'dan ise bir tepki veya açıklama henüz gelmedi.