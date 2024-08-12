İmzayı Attı: Bennu Yıldırımlar NOW’ın İddialı Dizisinde

NOW kanalının yeni sezon için hazırladığı iddialı projesi “Aşk, Evlilik, Boşanma” dizisinin ilk başrolü belli oldu. Güner, Naz ve Gaye adlı 3 kadının hikayesini anlatacak dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar dahil oldu.

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İmzayı Attı: Bennu Yıldırımlar NOW’ın İddialı Dizisinde

Televizyon ekranlarında yeni sezon yaklaşırken, “Aşk Evlilik Boşanma” dizisi de NOW'ın en merak edilen dizileri arasında yer alıyor. Karga Seven Pictures imzalı diziyi Rahşan Çiğdem İnan, 3 sezon süren “Love (ft. Marriage and Divorce” adlı Kore dizisinden uyarlıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Yorulmazer’in yöneteceği dizinin ilk belli olan ismi oyuncu Bennu Yıldırımlar oldu.

Son olarak “Bahar” dizisine konuk olan Bennu Yıldırımlar “Aşk, Evlilik, Boşanma”da Güner rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Dizi Güner, Naz ve Gaye adlı 3 kadının hikayesini anlatıyor. Heyecanlı konusuyla dikkat çeken dizi Güner, Naz ve Gaye’nin bir erkek cesedini gömdüğü sahnelerle başlayacak.

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