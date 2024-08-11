Onur Tuna'nın Yeni Dizisi Belli Oldu: İddialı Projeyle Dönüyor

Netflix'in “En son ne zaman bir mektup yazdınız?” sloganını taşıyan yeni dizisi “Geleceğe Mektuplar”ın ilk başrolü belli oldu. Cenk Ertürk'ün yönetmen koltuğunda oturacağı diziye ünlü oyuncu Onur Tuna dahil oldu.

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Onur Tuna'nın Yeni Dizisi Belli Oldu: İddialı Projeyle Dönüyor

O3 Medya’nın Netflix için çekeceği “Geleceğe Mektuplar” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Dizi, PTT’nin mektup yazma alışkanlığını hatırlatmak için 2002 yılında başlattığı ve herkesin dilediği kişiye yazdığı mektupların 20 yıl sonra adresine teslim edildiği kampanyadan yola çıkılarak yazıldı.

“En son ne zaman bir mektup yazdınız?” sloganını taşıyan diziyi Cenk Ertürk yönetirken, Rana Denizer ise senaryosunu kaleme alıyor.

DİZİ 8 BÖLÜM OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; 8 bölümlük dizinin başrol oyuncularından ilki belli oldu. "Yasak Elma", "Mucize Doktor", "Mahkum" ve "Şahane Hayatım" gibi dizilerle yıldızlaşan oyuncu Onur Tuna projeyle el sıkıştı.

Onur Tuna, dizide “Mert” karakterini canlandıracak.

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