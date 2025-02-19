Ünlü Şarkıcı Fulden Uras'ın Acı Kaybı

Ocakta babasının ölümüyle sarsılan Fulden Uras, bu kez de amcasının ölümüyle bir kez daha yıkıldı. Uras, “Ailemizin büyüğü canım Ayhan amcamızı kaybettik. Babamla 21 gün arayla iki kardeş buluştu" ifadelerini kullandı.

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Ünlü Şarkıcı Fulden Uras'ın Acı Kaybı

Geçen haftalarda babasını kaybeden ünlü şarkıcı Fulden Uras, aldığı ikinci ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcı bu kez amcasını kaybetti.

Amcasının ölüm haberini sosyal medyadan duyuran Uras, “Ailemizin büyüğü canım Ayhan amcamızı kaybettik. Babamla 21 gün arayla iki kardeş buluştu" ifadelerini kullandı.

Ünlü Şarkıcı Fulden Uras'ın Acı Kaybı - Resim : 1

Uras, 29 Ocak’ta da babası Mutlu Otman’ı kaybetmiş ve ölüm haberini "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle duyurmuştu.

‘Bensiz olsun,’ ‘Ben Ağlarım’ gibi şarkılarla hafızalarda yer edinen Fulden Uras, daha önce meme ve bağırsak kanserine yakalanmış ve birçok kez ameliyat olmuştu.

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Ünlü Şarkıcı Fulden Uras'ın Acı Kaybı, ‘Doyamadım Sana’Ünlü Şarkıcı Fulden Uras'ın Acı Kaybı, ‘Doyamadım Sana’Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

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