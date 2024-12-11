Merve Boluğur'un Paylaştığı Fotoğraf Olay Oldu! 'Sil Bunu'

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Merve Boluğur bu kez, yeni imasıyla gündem oldu. Son halini sosyal medyadan paylaşan Boluğur’a bazı sosyal medya kullanıcılar ‘Sil bunu’ şeklinde yorum yaptı.

Saçlarını kısa kestiren Merve Boluğur, kendisindeki değişikliği sosyal medyada paylaştı. Boluğur’un yeni imajı bazı takipçileri tarafından beğenilmedi. Boluğur’un yeni alini beğenmeyen bazı sosyal medya kullanıcıları “Sil bunu” diyerek eleştirilerini dile getirdi.