Gündemi Sallayan Bomba İddia: Icardi Üçüncü Kez Baba mı Oluyor?

Futbol dünyasının en sevilen yıldızlarından Mauro Icardi, Wanda Nara ile boşanma kararının ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift sık sık mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşırken, Suarez'in hamile olduğu iddiası gündem oldu. Ünlü oyuncu iddialara yanıt verdi.

Gündemi Sallayan Bomba İddia: Icardi Üçüncü Kez Baba mı Oluyor?

Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yeşil sahalardaki başarısının yanında özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. 10 yıldır bir dargın bir barışık evlilik sürdürdüğü Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Icardi, son dönemde China Suarez ile yaşadığı aşkla yine magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Gündemi Sallayan Bomba İddia: Icardi Üçüncü Kez Baba mı Oluyor? - Resim : 1

'DÖRT FARKLI KAYNAKTAN DOĞRULADIM'

Sevgilisiyle mutluluk pozlarını sosyal medyada art arda paylaşan Icardi, bu kez de üçüncü kez baba olacağı iddiasıyla gündeme geldi. Arjantin basınından gazeteci Yani Latorre, çiftin bebek beklediğini iddia ederek, bu iddiasını dört farklı kaynaktan doğruladığını öne sürdü.

Gündemi Sallayan Bomba İddia: Icardi Üçüncü Kez Baba mı Oluyor? - Resim : 2

Hem Arjantin hem de Türkiye gündemine oturan iddiayla China Suarez'den açıklama geldi. Hbaeri yalanlayan Suarez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hamile değilim" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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