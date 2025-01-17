Acun Ilıcalı Amrabat'ı Hull City'e Alıyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Nordin Amrabat'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız isim daha önce Galatasaray ve Kayserispor'da da forma giymişti.

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Acun Ilıcalı Amrabat'ı Hull City'e Alıyor

Aynı zamanda Fenerbahçe’nin de Asbaşkanı olan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, süpriz bir transfere imza atıyor. Hull City’nin AEK le yollarını ayıran 37 yaşındaki Nordin Amrabat’ı kadrosuna katacağı öğrenildi.

Hull Daily Mail’de yer alan habere göre, Amrabat’ın Hull City’nin Millwall ile cumartesi günü karşılaşacağı maçta takımda yer alabileceği öğrenildi.

Amrabat daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları da giymişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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