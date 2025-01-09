Icardi’den Wanda Nara’yı Yıkacak ‘Aşk’ İtirafı, Dosta Düşmana Duyurdu, Kızları Şimdiden Öpücüklere Boğdu
Wanda Nara’nın sevgilisinden ayrılıp yeniden yeşil ışık yaktığı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni aşka yelken açtı. Icardi, kızıyla vakit geçiren sevgilisinin fotoğrafını paylaştı. Görenler, güzelliğine hayran kaldı. İşte Icardi’nin sevgilisi China Suarez…
Esma Karayel
Wanda Nara ile ayrılığı olaylı olan Mauro Icardi, resmen ‘aşk’ sarhoşu oldu. Wanda Nara- Icardi kaosunda son olarak Nara, yeni rapçi sevgilisinden ayrılmış, Icardi’yi yeniden takibe almış fotoğraflarını arşivden çıkarmıştı.
ICARDİ DE AŞKA DÜŞTÜ
Wanda Nara’nın Icardi’ye yeşil ışık yakmasının ardından “Barışacaklar mı?” sorusunun cevabı merak edilirken Icardi’den herkesi şoke eden bir hamle geldi. Icardi, uzun süredir sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez ve kızlarının fotoğrafını ilk kez sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımlarına ise “Aşk her zaman nefrete karşı kazanır” notunu düştü.
Gözler, Wanda Nara’nın yeni hamlesinin ne olacağına çevrildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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