Kanser Tedavisi Görüyor… Tanyeli Yeni Yaşına Hastanede Girdi

Uzun süredir kanserle mücadele eden Tanyeli 54 yaşına girdi. Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili 3. evresinde olduğunu belirten Tanyeli, yeni yaşını hastanede kutladı.

Doğum gününden bir gün önce küçük bir operasyon geçiren Tanyeli; "Küçük bir operasyona giriyorum, her şey düzeliyor ve çıkıyorum Allah’ın izniyle. Hayatım hastane ve ev arasında mekik dokuyor. Halbuki yarın doğum günüm, beni buradan çıkarın, kutlayalım" ifadelerini kutladı.

Doğum günü pastasını kestiği anları da sosyal medya hesabından paylaşan Tanyeli, takipçilerine şifa diledi.

2.5 AYDA 54 KİLO VERDİ

Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda 2,5 ayda 54 kilo verdiğini belirterek, "2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır" demişti.

TANYELİ KİMDİR?

Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir doğumlu ve 51 yaşındadır. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli’nin ailesi, onun henüz iki yaşındayken ayrılmış, bu durum onu Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyümek zorunda bırakmıştır.

Tanyeli, 14 yaşında ilk evliliğini yapmış ve 15 yaşında Taylan adını verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. İlk evliliğini sonlandırdıktan sonra, ikinci evliliği sonrasında 1996 yılından itibaren hayatını Avustralya'da sürdürmeye başlamıştır.

Ünlü oryantal, 2014 yılında Bursalı iş insanı İlker Sünnili ile nikâh masasına oturmuştur. Çift, Bodrum'da aile arasında düzenlenen mütevazı bir törenle evlenmiş ve ardından Avustralya’da bir düğün gerçekleştirmiştir.

Tanyeli’nin, "Dans Et Benimle," "Turkish Belly Dances" ve "Dansın Kraliçeleri" isimli albümleri bulunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi