Ankaralı Turgut'un Bir Çocuğu Daha Çıktı, Meğer Yıllarca Saklamış

Kamuoyunda 'Ankaralı Turgut' adıyla tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, geçtiğimiz Aralık ayında kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Akciğer kanseri olan ve kanser hücrelerinin karaciğere sıçraması nedeniyle uzun süre hastanede yatan Karataş, bir yandan kanserle mücadele ederken, yandan da aile içi kavgalarla uğraşmıştı.

Ankaralı Turgut'un akıllı ilaç alabilmesi için sanatçı arkadaşları tarafından düzenlenen yardım gecesinde toplanan yardım paraları büyük tepki çekmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Turgut; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" ifadelerini kullanmıştı.

ŞİMDİ DE MEZAR TAŞI KAVGASI

Ankaralı Turgut'un vefatı sonrası çocukları arasındaki kavga bu kez mezar taşı nedeniyle oldu. Ünlü sanatçının hayattayken görüştüğü tek çocuğu Eylem Boran, babasının mezarına "Canım babam" yazdırırken, bu duruma sanatçının diğer kızı Özlem itiraz etti. Özlem Sülü, kardeşinin hamlesi sonrası mezar taşına "Canım babamız" yazısı yaptırdı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Özlem Sülü, "Sen babam yazdırdıkça ben babamız yazacağım. Sadece sen onunu evladı değilsin. Onunu 5 evladı daha var. Ona sen değil ben baktım, ben evlatlık yaptım. Bırak babamız mezarda rahat uyusun. Sen yaptır biz sökeceğiz" dedi.

ANKARALI TURGUT’UN KIZI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Son olarak Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğu olduğunu açıklayan Borani konuya ilişkin şunları ifade etti:

-Rahmetli Ferdi Tayfur'un 3 hanımla birlikteliği oldu. Babanız böyle bir ilişkisi var mıydı?

Babamın bir tane eşi oldu evet, ondan da 1 tane kardeşimiz var. O da kız ve 15 yaşında. O da mirasçı babamdan ne kaldıysa alabilir. Çünkü o nankörlük yapmadı.

Babanız onun annesiyle görüşüyor muydu son yıllarında?

Tabii görüşüyorlardı.

-Maddi destek oluyor muydu?

Hayır. Babam ona olamıyordu o da babama olamıyordu. Kız kardeşimin annesi babamın bir arabası vardı en son onu aldı.

-Babanız bunu sizden ve çevresinden gizliyor muydu?

Yok hiç gizlemedi.

-Anneniz bu duruma ne diyordu?

Annem hiçbir şey demezdi. Alışmıştı. Eski eşe katlanıyordu

-Diğer kardeşinizle konuşuyor musunuz?

Tabii Görüşüyorum

“KARDEŞİMLE İLGİLENECEĞİM”

Konuşmasında, 15 yaşındaki kız kardeşinin ve annesinin cenazeye geldiğini de belirten boran, rahmetli sanatçının ne kızıyla ne de eski eşiyle bir sorunu olduğunu ifade etti. Boran son olarak, küçük kız kardeşiyle ilgileneceğinin altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi