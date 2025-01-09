Eski Dostlar Papaz Oldu, Ünlü Rapçi Sefo Reynmen'e Dava Açtı, ‘Yeri Gelince Haktan Hukuktan Bahsederler ama…’

“Araba”, “Isabella”, “İmparator”, “Bilmem mi?” gibi şarkılarla tanınan rapçi Sefo, sosyal medya hesabından eski arkadaşı Reynmen hakkında çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

2021 yılında ‘Bonita’ şarkısına düet yapan iki rapçinin arasına resmen kara kedi girdi. Yaklaşık 2,5 senedir şarkısından ödeme alamadığını açıklayan Sefo, Reynmen'i mahkemeye verdiğini duyurdu.

“DOSTLUĞUN SONUCU BU OLDU”

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şarkının haklarını alamadığını ifade eden Sefo, eski dostuna şöyle sitem etti: İş buralara geldiği için üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık ama böyle oldu. Hiçbir zaman art niyetle yaklaşmadığım dostluğun sonucu bu oldu.

“HAKTAN HUKUKTAN BAHSEDERLER AMA EN GÜZEL ONLAR YERLER”

“Yaklaşık 2.5 senedir kendi yazdığım söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim şarkının gelirlerinden ödeme alamıyorum” diye belirten Sefo şöyle tepki gösterdi: Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en güzel onlar yerler. 3 ya da 5 ne kadar bilmiyorum. Parası da umurumda değil. Bu mafyavari gelirlere çökme tavrına karşılık elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım.

Sefo’nun paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, Reynmen’den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi