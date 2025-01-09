Kerimcan Durmaz’ın Tutukluluğuna İtiraz, ‘Yasa Dışı Bahis’ Soruşturmasında İsmi Listeye Eklenmişti

Acun Ilıcalı, Saadettin Saran, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi çok sayıda ünlü ismin yer aldığı ‘Yasa dışı bahis’ soruşturmasında ismi geçen son kişi sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz dün tutuklanmıştı.

İstanbul Başsavcılığı, Durmaz'ın kaçma ve saklanma şüphesinin yüksek olduğu için tutuklama kararı verildiğini açıklamıştı.

AVUKATINDAN İTİRAZ DİLEKÇESİ

Tutuklama kararının ardından konuşan Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan ise “İki sosyal medya hesabı platformunda sanki müvekkilim bunu reklam amacıyla birilerini teşvik etmiş gibi bir amaçla paylaşımlar yapılmış. Müvekkilim bunlardan dün itibariyle haberdar oldu. Onun öncesinde bilgi sahibi değildi herhangi bir rızası ve bilgisi de yok. Konuyla ilgili yasal yollara müracaat edeceğiz” demişti.

Avukat Doğan, bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na Durmaz’ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi.

Öte yandan Durmaz’ın dün ifadesi de ortaya çıkmıştı. Suçlamaları reddeden Durmaz, Malta'da konser verdiği sırada arkasına yansıtılan led ekranlardaki reklamlardan haberi olmadığını söylemişti.

“BENDEN HABERSİZ YAPILMIŞ”

Durmaz suçlamaları şöyle reddetmişti: Konserin ilk 40 dakikasında arkamda ismimin olduğu logo vardı. Son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Konser esnasında fark etmedim. Fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarımdan herhangi bir paylaşım yapmadım.

“KESİNLİKLE İZİN VERMEZDİM”

Sahne almak için orada olduğunu belirten Durmaz “Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim” demişti.

Kaynak: DHA