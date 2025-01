Dizi Yıldızlarının Kariyeri Tehlikede... O Şirketlere Soruşturma Başlatıldı

Gazeteci Fuat Uğur'un TV100'de dizi ve film sektöründeki tekelleşmeyi ele aldığı yazısı gündeme bomba gibi düştü. Uğur, yazısında "Özellikle bu sektörü elinde tutan ve öne çıkan birkaç isim var. Aralarındaki en güçlüsü ise oyuncu kılığındaki yeteneksiz ve çapsız kızları adeta MAMA gibi pazarlayan o işkadını. Misal bu kızlardan birinin neredeyse sıfır izlenen bir dizisinin üçüncü sezonunu dijital platformlara yaptırtacak denli güçlü. Kızlardan birini bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının işadamı sevgilisinden (Görüntüyü kurtarmak için) 5 milyon dolar tırtıklayan da o" ifadelerini kullandı.

ID İLETİŞİM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada yazıya konu olan ajansın ID iletişim, menajerin Ayşe Barım ve oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu öne sürüldü. İddiaların ardından ID İletişim'den resmi bir açıklama geldi. Serenay Sarıkaya da adının karıştığı olaya ilişkin açıklamayı profilinde paylaştı.

ID İletişim'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama "Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

HAZAL KAYA DA DESTEK VERDİ, SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Hazal Kaya da bağlı olduğu menajerlik şirketi ID İletişim'in yaptığı açıklamanın ardından paylaşımda bulundu. Kaya, “Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz” dedi.

Hazal Kaya'nın açıklamasına sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Kaya'nın paylaşımına "Networkçülükle herkesin önünü kesip bütün işleri parselliyorsunuz", 'Her yerde sizsiniz, doyun artık" yorumları geldi.

REKABET KURUMU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ayşe Barım hakkındaki bazı oyuncuların piyasada öne çıkmasını sağladığı ve yapımlarda rol alacak isimlerle ilgili nüfuzunu kullanarak rekabet kanunlarını ihlal ettiği iddialarının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Rekabet Kurumu, Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerler tarafından 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırmayı tamamladı. Elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı.

Soruşturma başlatılan dernek, ajans ve menajerler şöyle:

1- Kast Ajansları Derneği,

2- Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti.

3- Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti.

4- Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

5- Cemile Yaprak Atış

6- Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti.

7- Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.

8- Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.

9- ID İletişim Danışmanlık AŞ

10- Kahraman Özden Talent Management

11- Nimet Atasoy AŞ

12- People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.

13- Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti.

14- Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti.

15- Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti.

16- Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.

17- Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

18- Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti.

19- TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti

20- Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

21- Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.

Kaynak: Haber Merkezi